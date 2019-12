Probleme im Vodafonenetz sind behoben

Bad Oldesloe | Seit einer Beschädigung an technischem Equipment von Vodafone in Bad Oldesloe am 9. November war es zu schweren Störungen und Ausfällen im Oldesloer Mobilnetz gekommen (wir berichteten). Jetzt hat das Kommunikationsunternehmen mitgeteilt, dass alle Schäden erfolgreich behoben werden konnten. „Seit Donnerstag um 12.45 Uhr steht die gesamte Mobilfunkstation wieder in zuvor gewohnten Qualität zur Verfügung“, so Vodafone-Presssprecher Volker Petendorf. Die Kunden bitte man um Entschuldigung für Unannehmlichkeiten.