Ahrensburg / Bad Oldesloe : Pro familia berät weiterhin

Zur Zeit finden Beratungen per Telefon, Mail oder Video statt.

20. April 2020, 13:26 Uhr

Die Pro familia-Beratungsstellen in Ahrensburg und in Bad Oldesloe sind auch in der Zeit der Corona-Pandemie für Ratsuchende da. „Wir bieten weiterhin Beratung rund um Schwangerschaft und sozialrechtliche Fragen, Familienplanung, Sexualität, Partnerschaft sowie im Schwangerschaftskonflikt an“, sagt Kristina Istók, Leiterin von pro familia Stormarn. Aufgrund der besonderen Situation finden die Beratungen per Telefon, Mail oder Video statt. Veranstaltungen, wie der für den 28. April geplante Info-Abend zum Thema Trennung und Scheidung, können vorerst nicht angeboten werden. „Ratsuchende können sich aber weiterhin auch zum Thema Trennung beraten lassen“, betont die Mediatorin Svenja Mönch. Pro familia bietet zudem Beratung in Lebenskrisen und im Fall von häuslicher Gewalt an. „Die derzeitigen Kontaktbeschränkungen können Menschen sehr belasten. Paare und Familien sind gezwungen, in oft beengten Wohnungen den ganzen Tag zusammen zu sein.“ Mit Rat und Tat steht auch das sexualpädagogische Team Lehrkräften und Fachpersonal, Eltern, Kindern und Jugendlichen zur Seite. Weiterhin möglich sind Anträge für die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ und Kostenübernahme von Verhütung, nun per Mail oder Post.

Kontakt: www.profamilia.de/ahrensburg - und www.profamilia.de/bad-oldesloe.