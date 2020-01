Handball-Oberliga : Preußen Reinfelds Zielsetzung: Fünf Siege aus sechs Spielen

Stormarnerinnen wollen in der Restrunde eine Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt starten.

09. Januar 2020, 12:36 Uhr

Reinfeld | Alles auf Anfang. Für die Oberliga-Handballerinnen des SV Preußen Reinfeld beginnt die Saison am Sonntag (16 Uhr) noch einmal neu. Was war, zählt nicht mehr: elf Niederlagen in 13 Saisonspielen, der letzte Tabellenplatz, „dusselige Pleiten“, in denen die Stormarnerinnen den Sieg in wenigen Minuten selbst wegwarfen. Was zählt, sind stattdessen die kommenden sechs Partien, angefangen mit dem Spiel beim AMTV Hamburg. Coach Detfred Dörling stellt eine einfache Rechnung auf: „Von den nächsten sechs Spielen müssen wir fünf gewinnen, sonst war’s das.“

Nach dem Duell mit den Hamburgerinnen (Tabellenfünfter, 17:9 Punkte) stehen fünf Begegnungen gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf an (Stockelsdorf, Alt Duvenstedt, Altona, Bredstedt, Kiel/Kronshagen). „Ich habe das Ziel und die Hoffnung, dass wir gegen den AMTV eine gute Leistung abliefern und uns ein wenig freispielen können für die kommenden Aufgaben“, so Dörling: „Ob wir die Partie dann gewinnen oder nicht, ist zweitrangig, entscheidend sind die Spiele danach.“

Ein Sieg gegen die Hamburgerinnen würde den Druck beim Schlusslicht (14., 3:23 Punkte) mindern. Bei der 22:23-Niederlage im Hinspiel befanden sich die Stormarnerinnen bereits auf der Siegerstraße – bis die Spielerinnen aus unerfindlichen Gründen vom Matchplan des Trainers abrückten und mit katastrophalen Entscheidungen in der Offensive zwei Punkte wegwarfen. Im Rückspiel erwartet der Coach einen Gegner, der kompakt steht mit einer Torhüterin, die ein starkes Stellungsspiel besitzt. Obendrein wird Svenja Eckert aus dem Rückraum für Gefahr sorgen. „Wir müssen aktiver in der Abwehr sein, um diese Würfe zu verhindern“, fordert Dörling.

Wie gut die Reinfelderinnen derzeit drauf sind, belegt ein Testspiel unter besonderen Bedingungen während der Winterpause. In der Barclaycard Arena in Hamburg forderte der SVP am zweiten Weihnachtsfeiertag als Vorspiel zur Zweitliga-Begegnung des HSV Hamburg gegen den TuS Ferndorf (20:24) den niedersächsischen Oberligisten SG Findorff, der derzeit auf Rang elf seiner 14er Staffel steht. Die Dörling-Sieben gewann deutlich (28:17). „Die Mädels haben sensationell Handball gespielt“, lobte der Coach: „Man konnte sehen, was es ausmacht, befreit aufzuspielen.“

In der Punktrunde wird seinem Team diese Ausgangslage bis Saisonende vermutlich verwehrt bleiben. Der Druck zu gewinnen wird jedes Spiel begleiten. „Wir hatten ein anderes Saisonziel. Ich weiß, was die Mannschaft kann“, sagt Dörling und ist optimistisch, dass die Rettung gelingt. In spätestens sechs Spielen, wird er wissen, wo die Reise hingeht.