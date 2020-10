Fußball-Oberliga Süd : Preußen Reinfelds Sturm nur ein laues Lüftchen

In der Fußball-Oberliga Süd wird der SV Preußen Reinfeld dem SV Todesfelde kaum gefährlich und verliert mit 0:4.

Avatar_shz von Sascha Sievers

11. Oktober 2020, 18:35 Uhr

Todesfelde | Der SV Preußen Reinfeld hat im zweiten Saisonspiel seine erste Niederlage in der Fußball-Oberliga Süd kassiert. Eine Woche nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Aufsteiger FC Dornbreite, mussten sich die Stormarner auswärts dem SV Todesfelde mit 0:4 (0:1) beugen. Durch den vierten Saisonsieg im fünften Spiel verdrängten die Todesfelder den SV Eichede von der Tabellenspitze. Eichedes Partie gegen den PSV Neumünster wurde wegen eines Corona-Falls abgesagt.

Die Preußen-Niederlage war verdient, fiel am Ende aber etwas zu hoch aus. Denn an die Wand wurden die Stormarner vom amtierenden Staffelsieger nicht gespielt. „In der ersten Halbzeit waren wir ganz gut drin im Spiel, haben nicht viel zugelassen. Wir hatten selbst auch ein paar Konterszenen, die wir aber nicht zu Ende gespielt haben“, sagte Preußen-Kapitän Patrick Ellenberger, dessen Elf früh ins Hintertreffen geraten war. Nach einem Ballverlust im Zentrum nahmen die Gastgeber das Geschenk dankend an und legten durch Sören Gelbrecht in der achten Minute bereits die Führung vor. „Ein blödes Gegentor, das zu so einem frühen Zeitpunkt natürlich hart ist. Ansonsten haben wir das aber ganz gut gemacht“, sagte das Reinfelder Urgestein, das letztlich aber auch um die eigenen Defizite wusste, die zur Niederlage geführt haben. „Man muss einfach sagen, dass wir über das gesamte Spiel gesehen einfach zu ungefährlich waren, um das 1:1 zu machen. Deshalb ist die Niederlage natürlich verdient.“

Für die Entscheidung sorgte der amtierende Meister und Landespokalsieger im zweiten Durchgang innerhalb von sechs Minuten. Morten Liebert baute mit zwei verwandelten Elfmetern den Vorsprung entscheidend aus (62./68.), ehe Til Weidemann kurz vor Ultimo zum Endstand traf (86.). „Den ersten Strafstoß hätte ich nicht gegeben, ich spiele klar den Ball, Morten Liebert fädelt bei mir ein und kommt dann zu Fall“, sagte Ellenberger.

Kurz darauf ahndete Schiedsrichter Marcel Colmorgen dann ein Handspiel von Philipp Hackbart, das die Hoffnung der Reinfelder auf die Wende endgültig zerstörte. „Nach der neuen Regel ist das wohl ein Strafstoß, wenn die Hand vom Körper absteht und den Ball berührt. Ich finde das allerdings etwas unglücklich, wenn man aus fünf Metern Entfernung angeschossen wird“, haderte der Reinfelder Kapitän mit der Entscheidung, wollte die Niederlage seiner Elf aber auch nicht daran festmachen. „Entscheidend ist doch, dass wir nach vorne einfach zu ungefährlich waren. Da ist es am Ende unwichtig, ob du nun 0:2 oder 0:4 verlierst.“

Statistik

SV Todesfelde – SV Preußen Reinfeld 4:0 (1:0)

SV Todesfelde: Landvoigt – Schulz, Weidemann, Studt (59. Krause), Sirmais, Liebert, Rave, Sixtus, Jaacks (59. Stehnck), Bento (85. Cicek), Gelbrecht.

Preußen Reinfeld: Jonas Marschner – Pirch, Mika Czeschel, Ellenberger, Jespersen (66. Lie), Hackbarth (72. Bosbach), Rönnau, Wurst, Jonathan Marschner, Brügmann, Lasse Czeschel (65. Heinze).

SR: Colmorgen (Groß Grönau). – Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Gelbrecht (8.), 2:0 Liebert (62./Foulelfmeter), 3:0 Liebert (68./Handelfmeter), 4:0 Weidemann (86.).