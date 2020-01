Fussball-Oberliga : Preußen Reinfelds Coach Michael Clausen tritt zurück

Erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte legt Amt per sofort nieder. Ex-Pölitzer Jan-Christian Hack neu an Bord.

von Sascha Sievers

21. Januar 2020, 17:01 Uhr

Reinfeld | Den Aufstieg in die Fußball-Oberliga hat er geschafft, drei Mal den Kreispokal gewonnen und zwei Mal das Halbfinale im SHFV-Landespokal erreicht. Michael Clausen ist der erfolgreichste Trainer in der Vereinsgeschichte der Fußballabteilung des SV Preußen Reinfeld. Am Montag endete seine Tätigkeit am Bischofsteicher Weg vorzeitig. Der Inhaber der Trainer-A-Lizenz hat sein Amt niedergelegt und sich beim Trainingsauftakt von der Mannschaft verabschiedet.

„Anfang des Jahres hat er mir in einem sehr emotionalen Gespräch erklärt, momentan nicht die Kraft aufbringen zu können, um seinem eignen Anspruch als Oberliga-Trainer gerecht zu werden“, erklärte Abteilungsleiter Uwe Franzki, der unter Clausen drei Jahre als Torwarttrainer gearbeitet hatte. „Ich habe versucht, ihn zum Weitermachen zu überreden, doch die Gründe für seinen Rückzug sind total nachvollziehbar.“

„Mein Vater lebt in Flensburg und ist zunehmend hilfsbedürftig geworden, seine Pflegesituation ist noch ungeklärt, sodass ich zum Teil wöchentlich mehrfach nach Flensburg fahren muss“, erklärt der 61-Jährige, der lange mit sich gerungen hat, ob er das Traineramt aufgibt. „Die Situation erfordert viel Kraft – und es wird in naher Zukunft nicht einfacher, deshalb musste ich mich zu diesem Schritt auch aus Selbstschutz durchringen“, so Clausen, für den es wichtig war, dass sich die Mannschaft in der Oberliga in ruhigem Fahrwasser befindet. „Das macht es etwas einfacher, trotzdem ist mir dieser Schritt enorm schwer gefallen.“

Jan-Christian Hack, bis November noch Coach von Verbandsligist SSV Pölitz, wird nun neben Clausens bisherigem Co-Trainer Pascal Lorenz die Geschicke beim Oberliga-Neunten leiten. „Wir haben gemeinsam die B-Lizenz gemacht und auch danach Kontakt gehalten“, erklärte Franzki, der darauf hofft, dass Clausen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal für die Karpfenstädter tätig wird. „Wir bleiben freundschaftlich verbunden, sollte Michael zurückkehren wollen, stehen ihm die Türen bei uns jederzeit offen.“