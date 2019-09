Fußball-Oberliga : Preußen Reinfeld siegt ungefährdet

In der Fußball-Oberliga hat Preußen Reinfeld bei Inter Türkspor Kiel zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Avatar_shz von shz.de

02. September 2019, 13:39 Uhr

Kiel | Nach zwei Niederlagen in Serie hat sich der SV Preußen Reinfeld eindrucksvoll in der Fußball-Oberliga zurück gemeldet. Beim neuen punktlosen Tabellenschlusslicht Inter Türkspor Kiel entführte der Aufsteiger mit Leichtigkeit und hochverdient alle drei Punkte und kann nach dem 5:1 (3:0)-Auswärtserfolg nach sechs Spieltagen respektable neun Zähler auf der Habenseite vorweisen.

Türkspor blieb vor 65 Zuschauern über 90 Minuten blass, wurde kaum einmal den Preußen ernsthaft gefährlich. Zwei gute Möglichkeiten durch Alban Jashari (15.) und Kastriot Alija (66.) waren zu wenig, um eine Stormarner Mannschaft, die mannschaftlich geschlossen auf ein schnelles Umschaltspiel lauerte, ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Die Reinfelder, die ohne Coach Michael Clausen (Schüleraustausch in Ungarn) und Co-Trainer Pascal Lorenz (Urlaub) auskommen mussten, waren von Beginn an hellwach, überzeugten in der Defensive und im Angriff gleichermaßen. Drei ihrer Hochkaräter, weitere gab es durch Benedict Schröder (3.) und Philipp Bosbach (12.), nach Kontern in Abschnitt eins, nutzten die Preußen zur 3:0-Halbzeitführung.

Die zweiten 45 Minuten präsentierten das selbe Bild. Inter rannte ohne viel Gefahr auszustrahlen an, die Reinfelder warteten geduldig auf ihre Möglichkeiten. Spätestens mit dem 5:0 nach einer Stunde durch den eingewechselten Mark Heinze waren die drei Auswärtspunkte im Sack. Zumal sich Inter Türkspor durch Undiszipliniertheiten selbst schwächte und nach zwei Platzverweisen die Partie zu neunt beenden musste. Es hätte noch dicker kommen können für die Kieler. Doch die Gäste ließen durch Kristof Rönnau (82., Latte, 86.) und Benedikt Decker (87.) weitere Chancen ungenutzt. „Wir haben eine konzentrierte Leistung an den Tag gelegt und das, was wir uns vorgenommen hatten, gut umgesetzt. Das war ein ungefährdeter Sieg, der für das Selbstvertrauen und auch die Tabellensituation enorm wichtig war“, freute sich Reinfelds Sportlicher Leiter Jan Brügmann.

Statistik

Inter Türkspor Kiel: Ganzel – Lawson-Body (46. Pauls), Wendt (46. Warhell Amadi), Yamak, Schimming – Kalma, Meshekrani – Alban Jashari, Acer, Arian Jashari – Ismail (45. Alija).

Preußen Reinfeld: Jonas Marschner – Decker, Böckelmann, Jonathan Marschner, Vogel – Witten, Hackbarth – Taritas (78. Thiel), Schröder (59. Heinze), Lie (59. Rönnau) – Bosbach.

Schiedsrichter: Koch (Kropp). – Zuschauer: 65.

Rot: Schimming (68., grobes Foulspiel), Kalma (74., Tätlichkeit).

Tore: 0:1 Schroeder (26.), 0:2 Bosbach (36.), 0:3 Taritas (45./+2), 0:4 Witten (56.), 0:5 Heinze (60.), 1:5 Alban Jashari (85.).