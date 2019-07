Schwere Beine : Preußen Reinfeld kassiert Pleite in erstem Testspiel

Fußball-Oberligist unterliegt Landesligist VfR Neumünster.

04. Juli 2019

Neumünster | Der SV Preußen Reinfeld hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die anstehende Saison verloren. Der Aufsteiger in die Fußball-Oberliga kehrte mit einer 1:4 (1:2)-Niederlage vom VfR Neumünster zurück. Die Schwalestädter waren in der vergangenen Spielzeit den umgekehrten Weg gegangen und von der Oberliga in die Landesliga abgestiegen.

Die Begegnung begann für die Stormarner mit einer kalten Dusche. Nur drei Minuten waren gespielt, als Björn Ole Peters für die „Veilchen“ die Führung erzielte. Zehn Minuten später stand es aus Reinfelder Sicht 0:2, nachdem Tarik Alioua erhöht hatte. Jonathan Marschner verkürzte in der 43. Minute zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber nach: Mika Alexander Hirsch (70.) und erneut Alioua (85.) besorgten den 4:1-Endstand für den klassentieferen Gegner.

SVP-Coach Pascal Lorenz, der den im Urlaub weilenden Michael Clausen vertrat, wollte nicht zu hart mit seinem Team ins Gericht gehen: „Die Jungs hatten schwere Beine nach einigen kräftezehrenden Einheiten.“ Lorenz hatte im Spiel ein offensives 4-3-3 ausprobiert. „Man hat gemerkt, dass die Jungs das so noch nie gespielt haben“, sagte er: „Nach Ballverlusten sind wir schnell überspielt worden – so sind auch die ersten beiden Gegentore entstanden.“