Fussball-Oberliga : Preußen Reinfeld feiert dritten Sieg in Folge

Aufsteiger aus Stormarn setzt sich beim Tabellenschlusslicht TSV Kropp mit 2:1 (2:0) durch – und macht es unnötig spannend.

15. September 2019, 17:09 Uhr

kropp | Der SV Preußen Reinfeld hat wie erhofft den dritten Sieg in Folge gefeiert und seine Bilanz auf nunmehr 15 Punkt aus acht Spielen in der Fußball-Oberliga aufpoliert. Der Aufsteiger setzte sich beim noch sieglosen Tabellenschlusslicht TSV Kropp knapp, aber verdient mit 2:1 (2:0) durch. Entsprechend groß war die Erleichterung auf Seiten des SVP: „Unter dem Strich war das ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir souverän agiert, auch wenn sich einige kleine Fehler in unser Spiel eingeschlichen haben. Trotzdem haben wir die Partie beherrscht und schön herausgespielte Tore erzielt“, bilanzierte Preußen-Coach Michael Clausen.

Wenn es auf Seiten des Liga-Neulings im ersten Durchgang etwas zu bemängeln gab, dann die Chancenverwertung. Neben Torjäger Kristof Rönnau verpasste auch der auffällige und agile Neuzugang Vjekoslav Taritas, der gleich dreimal in aussichtsreicher Position scheiterte, weitere SVP-Treffer. „Wir hätten den dritten Treffer nachlegen müssen“, sagte dann auch Clausen.

Zuvor hatte sich Kristof Rönnau mit dem Führungstreffer in die Torschützenliste eingetragen, als Reinfeld nach einem Kropper Ballverlust schnell umschaltete und der Angreifer zum 1:0 traf (27.). „Ein typisches Tor von uns. Mit schnellem Umschaltspiel wollten wir in die Tiefe“, analysierte Clausen. Elf Zeigerumdrehungen später lag der Ball erneut im TSV-Tor: Nach einem Einwurf stand Dennis Lie frei im Strafraum und ließ Keeper Andreas Petersen keine Chance (38.).

Die Chancen auf Seiten der Gastgeber waren rar, sodass TSV-Coach Dirk Asmussen reagierte und zu Beginn des zweiten Durchgangs mit Finn Langkowski einen bulligen und kopfballstarken Spieler für Arne Wiese brachte. Ein Wechsel, der sich sofort bemerkbar machte. „Aufgrund von Langkowski und der kämpferischen Einstellung der Kropper haben wir den Faden und viele Bälle verloren – auch wenn wir zwischenzeitlich die Chance auf das 3:1 hatten“, befand Reinfelds Coach. Beim Anschlusstreffer durch eben jenen Langkowski per Kopf war Preußen-Keeper Daniel Marco machtlos. Weitere Chancen ließen Langkowski und Horstinger anschließend aus. Zudem wurde ein Treffer von Langkowski aufgrund eines vorausgegangenen Fouls die Gültigkeit abgesprochen, sodass am Ende zum bereits siebten Mal in dieser Saison die Kropper als Verlierer vom Feld gingen.

Die Preußen derweil befinden sich weiter im Aufwind: „15 Punkte nach acht Spielen – das ist beachtenswert und hat uns keiner zugetraut. Wir wussten um unsere Qualität und wussten auch, dass wir besser sind als die Einschätzungen anderer, die uns als Absteiger eingeordnet hatten“, sagte Clausen.

Statistik

TSV Kropp – Preußen Reinfeld 1:2 (0:2)

TSV Kropp: Petersen - Schelper (46. Brand), Bendel, Dubau (82. Oyeniyi), Kahlcke - Wiese (46. Langkowski), Lehmann – Smit, Horstinger, Clausen – Eggers.

SV Preußen Reinfeld: Marco – Witten (74. Pirch), Grimm, Böckelmann, Vogel - Hackbarth, Marschner - Taritas, Schröder (46. Heinze), Lie (87. Thiel) - Rönnau.

Schiedsrichter: Bendowski (Lübeck). – Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Rönnau (27.), 0:2 Grimm (38.), 1:2 Langkowski (65.).