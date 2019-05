Reinfeld : Preußen drücken dem Heider SV die Daumen

Fußball-Landesliga: Aufstiegsspiele der Dritten entfallen. Reinfeld beendet Saison mit 1:1 gegen Pansdorf und hofft.

von Sascha Sievers

26. Mai 2019, 16:12 Uhr

Reinfeld | Bereits vor dem letzten Ligaspiel am Sonnabend war klar, dass der SV Preußen Reinfeld sich nicht über die Aufstiegsrunde der Landesliga-Dritten für einen möglichen Sprung in die Fußball-Oberliga qualifizieren muss. Die vorgesehenen Partien entfallen, weil aus der Landesliga Schleswig nach dem TuS Jevenstedt auch alle hinter Direktaufsteiger Eckernförder SV in Frage kommenden Mannschaften (Nordmark Satrup, Gettorfer SC, Reher/Puls) ihre Meldung zurückzogen haben.

Froh über Ausfall

„Das kam natürlich überraschend, hatte sich aber ein wenig angedeutet“, sagte Preußen-Coach Michael Clausen, der schriftliche Anfragen wegen einer Spielverlegung an die Konkurrenz gesandt hatte, aber keine Rückmeldung erhielt. „Dass wir nun nicht mehr spielen müssen, darüber freuen wir uns natürlich. Wir hätten noch zwei Wochen trainieren müssen, ohne Gewissheit zu haben und dadurch hätte sich natürlich auch unsere Sommerpause verkürzt. Jetzt heißt es lediglich Daumendrücken“, so Clausen. Die Preußen steigen in die Oberliga auf, wenn dem Heider SV der Sprung in die Regionalliga Nord gelingt.

Luft war raus

Durch die Bekanntgabe, dass die Aufstiegsspiele ausfallen, war die Luft bereits vor dem finalen Ligaspiel gegen den TSV Pansdorf raus. „Letztlich war das dann ein typisches Abschlussspiel zwischen zwei Mannschaften, für die es um nichts mehr ging“, sagte Clausen nach dem 1:1 (1:1). Das Remis gehe zwar in Ordnung, doch der Preußen-Coach meinte auch:

Die Stormarner hatten in der tempoarmen Partie nach 20 Minuten durch Patrick Witten die Führung vorgelegt, ehe Ben Boebs in der Schlussminute des ersten Abschnitts ausglich.

Nötige Präzision fehlt

Nach dem Seitenwechsel erarbeiteten sich die Gastgeber ein Übergewicht, erspielten sich einige gute Chancen. Doch am Ende fehlte die nötige Präzision oder die entscheidende Fußspitze, um den Ball zum Siegtreffer über die Linie zu drücken.

Statistik

SV Preußen Reinfeld – TSV Pansdorf 1:1 (1:1)

Preußen Reinfeld: Jonas Marschner (46. Simmich) – Vogt (60. Dankert), Thiel, Witten, Rönnau, Schröder, Jonathan Marschner, Böckelmann, Decker, Lie, Kunert (60. Treichel).

TSV Pansdorf: Schramm (86. Ulverich) – M. Manthe, Knetsch (46. Themer), Kunert, Miljic, Boebs, Wohlfahrt (62. Jalas), Freihube, Denker, P. Manthe, Greger.

Schiedsrichter: Schulze (Schuby). – Zuschauer: 90.

Tore: 1:0 Witten (21.), 1:1 Boebs (45.).