Fussball-Oberliga : Preußen-Coach fordert erneut Männerfußball

Reinfelds Michael Clausen erwartet gegen Eutin körperbetonte Gangart. Keeper Marschner fällt verletzt aus.

Avatar_shz von shz.de

15. November 2019, 12:37 Uhr

Reinfeld | Beim Überraschungssieg gegen Weiche Flensburg II habe seine Mannschaft wie Männer Fußball gespielt. „Genau so müssen wir es auch in den nächsten Spielen angehen“, fordert Michael Clausen, Trainer von Oberligist SV Preußen Reinfeld, vor der Auswärtspartie am Sonnabend beim Tabellenzwölften Eutin 08 eine körperbetonte Gangart und einen entschlossenen Auftritt.

Das Hinspiel konnte die Clausen-Elf mit 2:0 für sich entscheiden. „Ich hoffe, dass wir erneut gewinnen und die nächsten drei Spiele ohne Niederlage überstehen, um dann entspannt in die Winterpause gehen zu können“, sagt der gegen Flensburg überragende SVP-Keeper Jonas Marschner, der gegen die Rosenstädter verletzungsbedingt jedoch ausfallen wird. „Ich stand im Training bei einem abgefälschten Schuss auf dem falschen Bein und bin dadurch im Rasen hängen geblieben. Ich hoffe, dass die Achillessehne nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde“, so der 20-Jährige, für den Daniel Marco zwischen die Pfosten rückt. Zudem sind die zuletzt gesperrten Jonathan Marschner und Patrick Witten wieder mit dabei. Rekonvaleszent Luca Rhein, der sich nach seiner Leistenverletzung zuletzt im Aufbautraining befand, hat sich beim Training derweil den Mittelfuß gebrochen und fällt weiterhin auf unbestimmte Zeit aus.

„Wenn wir über die Zweikämpfe ins Spiel finden, bin ich auch gegen Eutin positiv gestimmt“, sagt SVP-Co-Trainer Pascal Lorenz, der mit dem bisherigen Abschneiden des Aufsteigers zufrieden ist. 25 Punkte hat der Tabellensiebte auf dem Konto und damit acht mehr als der vor der Spielzeit höher gehandelte heutige Gegner.

„Unsere Arbeit trägt Früchte und ich denke, dass viele sogenannte Experten davon Abstand genommen haben, uns als ersten potenziellen Absteiger zu sehen. Wir haben immer an unsere Jungs geglaubt. Sie haben richtig Bock auf die Oberliga und sehen, dass wir mithalten können“, so Lorenz, der sich noch nicht in die Karten schauen lässt, ob es Veränderung in der Startelf geben wird: „Vielleicht werden wir etwas an unserem System ändern, dann müssten wir umstellen.“

Infos zum Spiel

Eutin 08 – Preußen Reinfeld

Anpfiff: Sbd., 14 Uhr, Sportplatz am Steinredder, 23701 Eutin. – Schiedsrichter: Lars Jansen (TSV Altenholz). – Es fehlen: Christoph Böckelmann (Muskelfaserriss), Jonas Marschner (Achillessehne), Luca Rhein (Mittelfußbruch). – Fraglich: Dennis Schecke (angeschlagen). – Voraussichtliche Aufstellung: Marco – Jonathan Marschner (Pirch), Grimm, Decker, Vogel – Hackbarth, Witten (Treichel),– Taritas, Bosbach, Lie – Rönnau.