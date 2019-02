Reinfeld : Preußen 2:2 im ersten Test

Fußball-Landesligist Preußen Reinfeld hat sich im ersten Testspiel des neuen Jahres 2:2 von Oberligist TSV Bordesholm getrennt.

von Sascha Sievers

03. Februar 2019, 17:59 Uhr

Nicht in Bestbesetzung und auch noch nicht am Limit der Leistungsfähigkeit angekommen, bestritt Fußball-Landesligist SV Preußen Reinfeld sein erstes Testspiel im Jahr 2019. Und was Michael Clausen, Coach der Stormarner, von seinen 15 Schützlingen beim 2:2 (1:1) gegen Oberligist TSV Bordesholm zusehen bekam, stimmte ihn zufrieden: „60 Minuten haben wir das sehr ordentlich gemacht“, sagte der Inhaber der Trainer-A-Lizenz, „vor allem die erste Halbzeit hat mir gut gefallen.“

Als „hervorragend“ bezeichnete Clausen sogar die Leistung seiner Elf in den ersten 35 Minuten. Die Preußen verteidigten diszipliniert und schafften es so, die Bordesholmer Offensive nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. „Der TSV konnte sich keine Chance herausspielen“, freute sich Clausen. Die Stormarner selbst kamen zwar auch nur zu einer Gelegenheit, die aber nutzten die Gäste. Nach einem exzellent vorgetragenen Konter traf Paul Treichel in der 13. Minute zur SVP-Führung. „Da haben wir etwas geschlafen und nicht gut verteidigt“, haderte derweil TSV-Coach Sörensen, dessen Elf kurz vor der Pause zum Ausgleich kam. Im Anschluss an einen Eckball stieg Sebastian Klimmek am höchsten und köpfte zum 1:1-Pausenstand ein. „Das Gegentor war einfach schwer zu verteidigen gegen diesen Riesen Klimmek“, nahm es Clausen gelassen.

Nach dem Wiederanpfiff leisteten sich die Stormarner eine 20-minütige Schwächephase. Die Rot-Weißen dominierten das Geschehen, Reinfeld bekam keinen Zugriff. Doch der TSV nutzte eine Reihe von Torchancen nicht. „Da hatten wir Glück, dass wir nicht deutlich ins Hintertreffen geraten sind“, gestand Clausen und sprach Ersatzkeeper Daniel Marco, vor der Saison aus der U19 aufgerückt, ein Sonderlob aus. „Er hat einige Male wirklich klasse pariert.“ Beim 1:2 des eingewechselten Pascal Entinger – nach einem schön vorgetragenen Angriff über die Außenbahn und präzisem Zuspiel von Nico Sielas – aber war auch Marco machtlos. „Erst nach diesem Gegentreffer haben wir uns wieder gefangen“, sagte Clausen. Die Belohnung folgte in Form des nach einer starker Kombination von Maximilian Grimm und Marc Heinze erzwungenen Eigentores von Benedict Klimmek zum 2:2-Endstand.