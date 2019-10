Ahrensburg : „Premium Rush“: Fahrrad-Film im Marstall

Am Mittwoch, den 23. Oktober, zeigt der ADFC einen Film zum Thema „Rund um das Fahrrad“. Der Eintritt ist frei.

Avatar_shz von Volker Stolten

16. Oktober 2019, 12:39 Uhr

Ahrensburg | Gemeinsam mit dem Filmclub Ahrensburg veranstaltet der ADFC Ahrensburg am Mittwoch (23. Oktober) wieder eine Kinovorführung „Rund um das Fahrrad“ im Kulturzentrum Marstall. Diesmal wird der Film von David Koepp mit dem Titel „Premium Rush“ gezeigt.

Das ist die Handlung

Der New Yorker Fahrradkurier Wilee (Joseph Gordon-Levitt) ist adrenalinsüchtig. Er liebt seinen harten Job als Kurier unter permanentem Zeitdruck. Eines Tages erhält er einen Umschlag der Columbia Universität mit dem Auftrag, diesen innerhalb von 90 Minuten von Manhattan nach Chinatown zu bringen. Er nimmt den Auftrag an, obwohl die Zeit bereits sehr knapp bemessen ist. Als dann noch finstere Gesellen hinter der Lieferung her sind, beginnt eine Hetzjagd auf Leben und Tod.

Um 20 Uhr wird der Film gezeigt. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.