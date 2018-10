Tangstedt : Premierenlesung mit Dieter Matz

Die Reporterlegende beim HSV, Dieter Matz, hat ein Buch veröffentlicht. In Tangstedt ist der Auftakt der Lesereise.

von Andreas Olbertz

03. Oktober 2018, 13:16 Uhr

Mehr als 35 Jahre saß Dieter Matz auf der Pressetribüne im Volksparkstadion und hat über den HSV berichtet. „Matz ab! Von Bananenflanken, Dribbelkünstlern und Fallrückziehern“ ist der Titel eines Buchs, dass der Reporter jetzt veröffentlicht hat. Viele fußballerische Überraschungen hat er sich gemerkt und darin zu Papier gebracht. In diesem Buch gibt es Storys und Geschichten, die den Lieblingssport der Deutschen teilweise als überaus hemdsärmelig und amateurhaft entlarven. Dinge, die der Fußballfan nicht für möglich gehalten hätte. Am Donnerstag, 4. Oktober, 19 Uhr findet in der „Alten Rader Schule“ die Premierenlesung statt. Einige Fußball-Legenden werden dazu erwartet. Tickets kosten 10 Euro, Kinderzahlen 8 Euro Eintritt.