Premiere: Festivaltage in der Stormarnhalle

vergrößern 1 von 1 Foto: nie 1 von 1

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 01.Jan.2018 | 17:10 Uhr

Beeindruckende Premiere der Oldesloer „Festivaltage“ in der Stormarnhalle. Mit einem ausverkauften „Jeden Tag Silvester“ Jahresabschlusskonzert vor mehr als 1500 Zuschauern in ihrer Heimatstadt und einem begeistert aufgenommenen „Poetry Slam“, der einigen der besten Slammer Norddeutschlands an den Start brachte, setzt die neue Veranstaltungsreihe gleich Akzente. Bad Oldesloe entwickelt sich immer mehr zu einem kulturellen Mittelpunkt der Region. Das macht Lust auf mehr in 2018.