Bargteheide : Preis für Kinder und Jugendliche

6. Ehrenamtspreis für Kinder und Jugendliche: Vorschläge bis 23. November möglich.

von shz.de

09. Oktober 2018, 12:02 Uhr

Die Stadt Bargteheide lobt in diesem Jahr zum sechsten Mal einen Ehrenamtspreis für Kinder und Jugendliche aus. Dieser wird in einem Zweijahresrhythmus vergeben. Geehrt wird ehrenamtliches Engagement von Kindern und Jugendlichen, die sich zum Wohle der Entwicklung der Stadt Bargteheide in die Gemeinschaft einbringen. Dabei kann soziales, ökologisches oder kulturelles Engagement ebenso gewürdigt werden wie Engagement im Bereich Bildung, Sport oder Jugendarbeit. Die Preisträger können sein:

❏ Einzelpersonen oder Gruppen, sofern sie Kinder oder Jugendliche bis 20 Jahre mit Wohnsitz in Bargteheide sind oder in Bargteheide ihre Schulbildung bzw. Ausbildung absolvieren.

❏Bargteheider Jugendvereine /-verbände oder Jugendgruppen von Bargteheider Vereinen / Verbänden.

Der Ehrenamtspreis für Kinder und Jugendliche wird in der Kategorie „Schüler und Jugendliche bis 20 Jahre“ vergeben und ist mit 500 Euro dotiert. Der Preisträger ist oder die Preisträger sind verpflichtet, den Preis zweckgebunden für sein / ihr ehrenamtliches Engagement zu verwenden. Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury. Sie kann den Preis auch an mehrere Preisträger vergeben. Das Preisgeld von 500 Euro darf dabei in der Gesamtheit der Summe nicht überschritten werden.

Die Bürgervorsteherin ist Vorsitzende der Jury. Die Jury setzt sich weiter aus einer Vertretung des Jugendarbeitsteams, der Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport und einer Elternvertretung der Bargteheider Schulen zusammen. Darüber hinaus können sich zwei Schüler/innen der weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft in das Auswahlverfahren mit einbringen. Diese sind dann stimmberechtigt.

Alle Bargteheider sind berechtigt, Vorschläge zu unterbreiten. Diese können bis 23. November bei der Stadt per Post Rathausstraße 24-26, 22941 Bargteheide, oder E-Mail an kultur@bargteheide.de eingereicht werden. Um eine sachgerechte Entscheidung treffen zu können, wird darum gebeten, den Vorschlag ausführlich zu begründen. Die Preisverleihung erfolgt beim Neujahrsempfang am 13. Januar 2019.