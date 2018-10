Prachtstück aus Teich gefischt

Was für ein Brocken! Dieses gewaltige Exemplar fischten Teichwirt Alfred Wenskus und sein Team aus dem Herrenteich. Stolze 7,5 kg wiegt der Reinfelder Spiegelkarpfen. Ein wahrer Prachtfisch als Auftakt des Abfischens an diesem Sonntag ab 10 Uhr am Fischhaus auf dem Karpfenplatz. Normalerweise wiegt das Wappentier zwischen drei und fünf Kilo. Der Herrenteich ist fast abgelassen. Viele Karpfen hat Wenskus bereits gefischt und lässt sie in Hältern mit klarem Wasser zehn Tage lang „abschwimmen“, damit sie pünktlich zum Verkauf ihren modrigen Geschmack verloren haben.