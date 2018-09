Bad Oldesloe : Potenzial sucht Resonanz

Die erste Gewerbeschau von Sebastian Hagen zog relativ wenig Besucher an, die, die kamen, waren aber angetan.

Wer etwas bewirken möchte und auf die Beine stellen, der muss irgendwann loslegen und ausprobieren, ob es funktioniert. Ungefähr unter dem Motto ist der Oldesloer Eventplaner und Schausteller Sebastian Hagen an die erste „Gewerbeschau“ in der Stormarnhalle unter seine Regie herangegangen. Am Wochenende lud er gemeinsam mit 20 Ausstellern in die Mehrzweckhalle der Kreisstadt ein.

Die Publikumsresonanz blieb ein wenig hinter den Erwartungen zurück, aber zumindest finanziell sorgte das bei Hagen für keine Sorgenfalten. „Es ist so kalkuliert, dass ich mit einer schwarzen Null rauskomme“, hatte er schon vor der Eröffnung der Schau gesagt. Doch dass die Resonanz seitens der Oldesloer so gering ausfallen würde, hatte Hagen dann doch nicht erwartet. „Das Beste an der Veranstaltung heute war, dass überhaupt Leute da waren und wir trocken in der Halle waren“, bilanzierte er nach dem Auftakt am Sonnabend. Er sei schon ein wenig „erschrocken“ bis „traurig“, dass die Neugier der Kreisstädter offenbar so gering geblieben ist.

Dabei waren die meisten der rund 200 Besucher, die in die Stormarnhalle gekommen waren, durchaus von der Idee angetan. Das Potenzial sei da, nun müsse an den Details und natürlich auch an der Teilnehmerzahl gefeilt werden. „Ich finde es super, dass das angeboten wird. Ich persönlich finde es auch nicht schlimm, wenn es nicht überlaufen ist. Da kommt man dann an den Ständen besser ins Gespräch“, sagte Cornelia Zurawczak.

Auch Günter Knubbe vom Oldesloer Wir-Verein, der mit einem Stand vertreten war, zeigte sich insgesamt eher positiv gestimmt. „Es hat Potenzial. Natürlich musst du die Leute noch mehr mitnehmen. Woran es gelegen hat, dass die Resonanz so gering blieb, kann ich nicht beurteilen. Wir hätten es Sebastian Hagen anders gewünscht“, so Knubbe.

Petra Clamer, die mit ihrem Team von „Tristalon“ einen mittelalterlichen Stand betrieb, blieb auch eher positiv. „Wir haben Kontakte geknüpft und gute Gespräche geführt“, sagte sie. Hagen möchte die Veranstaltung erstmal „sacken lassen“ und in zwei Wochen Bilanz ziehen. Ob es – wie eigentlich angedacht war – direkt im nächsten Jahr eine Wiederholung geben wird, werde er erst danach entscheiden.