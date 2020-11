Ohne Trainerteam in Kaiserslautern : Positiver Corona-Test beim VfB Lübeck: Landerl und Co. in Quarantäne

Weil im Trainerstab des VfB Lübeck ein Corona-Test positiv ausgefallen ist, wird Rolf Landerl in Kaiserslautern fehlen.

25. November 2020, 17:11 Uhr

Lübeck | Kurz vor dem Auswärtsspiel des VfB Lübeck beim 1. FC Kaiserslautern wurde es hektisch an der Lübecker Lohmühle. Grund: Im Rahmen der üblichen Testreihe der Drittliga-Fußballer auf SARS-CoV-2 hatte es am Dienstag einen positiven Fall gegeben. „Es betrifft keinen Spieler, sondern ein Mitglied des Trainerteams“, erklärte der Verein in einer Pressemitteilung, ohne Namen zu nennen. Das Gesundheitsamt ordnete daraufhin für die etatmäßigen Mitglieder des Trainerteams eine Quarantäne an.

„Bei allen Spielern, Betreuern und Funktionären, die die Reise mit angetreten haben, wurden zur zusätzlichen Absicherung am Mittwochmorgen vor dem geplanten Abflug nach Saarbrücken weitere Schnelltests durchgeführt, die allesamt ein negatives Ergebnis brachten“, erklärte der VfB.

Für Cheftrainer Rolf Landerl und seine Assistenten rücken in Kaiserslautern Sportdirektor Rocco Leeser, der Aufsichtsrat und frühere Mannschaftskapitän Timo Neumann, sowie der verletzt ausfallende Spieler Martin Röser in die Rolle des Trainerteams.

Wie eine Rollenverteilung am Wochenende im Heimspiel am Sonnabend gegen den SV Waldhof Mannheim aussehen kann, werde zu einem späteren Zeitpunkt auf Grundlage der dann bestehenden Anordnungen des Gesundheitsamtes in Abstimmung mit den Mannschaftsärzten und den Gremien des Vereins entschieden.