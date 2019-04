Klein Wesenberg : Posaunenklang

Der Kirchenbauverein Klein Wesenberg (KBV) lädt ein.

18. April 2019, 12:55 Uhr

Der Kirchenbauverein Klein Wesenberg (KBV) lädt am Donnerstag, 25. April, um 18 Uhr zum Konzert ein. Der Posaunenchor aus Reinfeld und Zarpen wird sein Können in der perfekten Akustik der historischen Gotteshaus, wo der Storch residiert, unter Beweis stellen. Im Anschluss wird in der Mitgliederversammlung über Sanierungsprojekte informiert.