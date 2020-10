Bad Oldesloe : Porträts und Stillleben bei Bo-Art

Neue Arbeiten in der Oldesloer Produzentengalerie Bo-Art.

04. Oktober 2020, 12:32 Uhr

Die Wahlstedter Künstlerin Regina Wiechern stellt vom 7. Oktober bis 6. November unter dem Motto „Porträt und Stillleben“ ihre neuen Arbeiten in der Produzentengalerie Bo-Art in der Mühlenstraße 9-10 in Bad Oldesloe aus. Regina Wiechern wurde in Bad Segeberg geboren, beschäftigt sich seit 1995 intensiv mit Malerei und ist Teil des Bo-Art-Teams und Mitglied im Kunstkreis Norderstedt. Ihre Bilder waren schon in Ausstellungen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin zu sehen, die erste 2004 in Kiel.

„Corona, Shutdown, Stay Home – viel Zeit und Muße zum Malen. So gesehen war die Coronazeit für mich auch eine kreative Zeit und viele neue Bilder sind entstanden. Ältere Arbeiten wurden ergänzt und verändert“, sagt die Künstlerin. Im Juni ergab sich für die Malerin die Möglichkeit, eine Woche lang mit einem Modell zu arbeiten. Von den Porträts werden einige in dieser Ausstellung gezeigt. In den vergangenen Monaten sind auch kleinere Stillleben entstanden. „Inspiriert haben mich Dinge, an denen mein Herz hängt und die mich schon lange begleiten. Dazu gehört das kleine hölzerne Spielzeugpferd, die Taschenuhr meines Großvaters, die alte Gliederpuppe, die in gleich zwei Bildern zu sehen ist“, so Wiechern. Da sie das Thema Stillleben schon immer fasziniert hat, zeigt sie auch einige Arbeiten, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Das alles und mehr wird in der Ausstellung zu sehen sein.

Eine Vernissage wird es nicht geben, aber die Türen der Galerie sind Mittwoch, 11 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und Sonnabend, 11 bis 14 Uhr, geöffnet. Mittwoch, 7. Oktober, wird Regina Wiechern von 11 bis 15 Uhr in der Galerie anwesend sein, weiterhin mittwochs im Oktober von 15 -18 Uhr sowie Freitag, 6. November, und Sonnabend, 10. und 31. Oktober, ab 11 Uhr. Sie ist gerne zu einem Gespräch, unter den notwendigen Schutzmaßnahmen, bereit.