Heimatmuseum Reinfeld : Porträtierte unbekannt: Wer ist die Dame?

Aufwändige Restaurierung rettet Gemälde von Alice Freifrau von Maltzahn – Aber: Wer ist die Porträtierte?

von Frauke Schlüter

25. Juni 2020, 13:00 Uhr

„Wollen Sie ein Gemälde kaufen?“, fragte ein Unbekannter am Telefon. Es war ein Mann aus Bergheim, der ein Gemälde von Alice Freifrau von Maltzahn vor dem Flohmarkt rettete und dem Heimatmuseum der Karpfenstadt anbot. Museumsleiterin Anja Rademacher schlug sofort zu und holte das Bild einer der bekanntesten und schillerndsten Persönlichkeiten Reinfelds zurück „nach Hause“ – reichlich ramponiert.

Wie es nach Nordrhein-Westfalen gelangen konnte, ist bis heute ein Rätsel. Ein Rätsel ist auch, wer die Frau auf dem Porträt ist. „Wer darüber etwas Genaueres weiß, kann sich gern bei mir melden“, hofft die Museumsleiterin auf Aufklärung.

Zu Anfang hatte Rademacher Angst, dass Bild könne aufgrund massiver Schäden nicht mehr restauriert werden. Doch sie wurde von der Lübecker Restauratorin Martina Böhnke-Rose eines Besseren belehrt. Die Expertin versetzte das Porträt einer unbekannten Frau mit Pelzstola binnen einiger Monate (fast) in den Originalzustand zurück. Sie besorgte sogar den passenden Goldrahmen für das Gemälde, das um 1913 entstanden sein muss – der Phase, als die lebenslustige Freifrau ihr Geld mit Porträtmalerei verdiente – damals ein Ding der Unmöglichkeit. Malerei war eher der Zeitvertreib für reiche Töchter. „Doch sie musste Geld verdienen, weil ihr Mann gestorben war und sie als Adlige kein Recht auf staatliche Unterstützung hatte“, erklärt Rademacher.

Alice Freifrau von Maltzahn heiratete nicht nur einen Grafen, sondern stamme selbst aus einer adligen Familie und trug den klangvollen Mädchennamen Alice Marie Ella Markgräfin von Coligny-Petitjean. Die Künstlerin wurde 1883 in Schlesien geboren, lebte aber viele Jahre in Mecklenburg, bevor sie 1939 nach Reinfeld zog. Sie war eine der wenigen Frauen, die von 1909 bis 1912 an der bekannten Hochschule für bildende Künste in Weimar studieren durfte.

Am Pariser Louvre kopierte sie die alten Meister, auch einige ihrer Aktzeichnungen sind im Heimatmuseum verwahrt. In Reinfeld lebte die lebenslustige und moderne Freifrau in einem der schönsten Häuser der Stadt am Herrenkamp 5 mit Blick auf den Herrenteich. Man erzählt sich so einige Anekdoten über die Gräfin. Sie rauchte leidenschaftlich – die restaurierten Gemälde mussten unter anderem von einer Nikotinschicht befreit werden – und feierte ebenso gerne. Die Künstlerin liebte die Karpfenstadt, denn der Herrenteich erinnerte sie sehr an den Schweriner See.

1973 verstarb Alice Freifrau von Maltzahn im Alter von 90 Jahren in Reinfeld. Sie hinterließ zahlreiche Gemälde und Skizzen im Stil des Spätimpressionismus. Ihr Nachlass zeugt davon, dass sie eine durchaus ernst zu nehmende Malerin war.

Weil die Gemäldesammlung des Reinfelder Heimatmuseums stetig wächst, wünscht sich die engagierte Museumsleiterin einen zusätzlichen Ausstellungsraum, um die Bilder besser präsentieren zu können. Neben der Gräfin seien noch die Maler Hans Schubert, Gustav Kubern, Ludwig Behrens und natürlich Elisabeth Bitterling-Wolters zu nennen. Letztere sei auch überregional durchaus bekannt.

Wegen der weiter bestehenden Corona-Vorschriften müsse die für Ende Juni geplante Ausstellung über das Vogelschießen leider auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Zur Zeit werden die Vitrinen im Heimatmuseum auf Vordermann gebracht. Leiterin Anja Rademacher hofft, dass sie auch aus dem Material der Schulchronik eine neue Ausstellung zaubern kann. Die Museumschefin dazu: „Ich suche noch nach einem würdigen Platz im Museum für das restaurierte Porträt.“