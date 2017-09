Ammersbek : Polizeistation bleibt - aber abgespeckt

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Rolf Blase

erstellt am 19.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Die Polizeistationen in Ammersbek und Aumühle sowie sieben weitere im Land werden nun doch nicht geschlossen. Das teilte Innenminister Hans-Joachim Grote gestern mit. Die Polizisten vor Ort seien wichtige Ansprechpartner, und Vertrauenspersonen. „Sie kennen ihren Ort, sie wissen, worauf es ankommt und wo es Probleme geben könnte. Diese Kompetenz ist für die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Menschen im Land von unschätzbarem Wert“, so Grote.

Im 100-Tage-Programm der neuen Landesregierung war der Stopp der Schließung von Polizeidienststellen ein zentraler Punkt. Ganz zurückdrehen wollte man die Reform aber nicht, da nachvollziehbare und sinnvolle Strukturentscheidungen zu den Maßnahmen geführt hätten. Ansatz des Konzeptes war es, größere Stationen zu schaffen, an die kleinere angebunden wurden. Ziel dabei war, in einem Umkreis von zehn Kilometern innerhalb von zehn Minuten an den Einsatzorten zu sein.

In Stormarn wurden die Stationen in Oststeinbek, Steinburg und Bargfeld-Stegen geschlossen. Großhansdorf wurde auf eine „bürgernahe Wache“ reduziert, die zwar besetzt ist, aber keine Einsätze fährt. Ammersbek, mit sieben Beamten die größte Station in dieser Reihe, sollte bis Ende 2018 aufgelöst werden.

Zurzeit sind dort nur noch zwei Polizisten, und das wird auch vorerst so bleiben. „Wir beginnen jetzt mit den Planungen“, sagt Rena Bretsch, Sprecherin der Direktion Ratzeburg. Wahrscheinlich werde es in Ammersbek eine Bürgerpräsenz-Station ähnlich wie in Großhansdorf geben. „Wenn es eine neue Lösung gibt, dann sollte es eine mit Hand um Fuß sein“, sagt Ammersbeks Bürgermeister Horst Ansén (SPD). Es sei grundsätzlich zu begrüßen, dass die Wache in Hoisbüttel erhalten bleibe, „aber ich befürchte, dass es ein Stopp auf halber Strecke ist“, so Ansén: „Eine Polizeiwache sollte in der Lage sein, ihre Aufgaben auch wahrzunehmen. Nur ein Schild an der Tür nutzt nichts.“

Die Entscheidung des Innenminister helfe, das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Polizei durch sichtbare Präsenz zu stärken, sagt der Ahrensburger Tobias Koch, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Und vielleicht gelinge es ja auch, die eine oder andere bereits geschlossene Station wieder zu aktivieren.

Etwas kritischer beurteilt Marco Hecht-Hinz, Regional-Vorsitzender der Polizeigewerkschaft GdP, die Kieler Kehrtwende. Grundsätzlich begrüße man die Entscheidung zum Erhalt kleinerer Dienststellen, allerdings stelle sich die Situation hier differenzierter dar als in anderen Landesteilen. „Das Konzept zur Umorganisation, war auch aus gewerkschaftlicher Sicht schlüssig“, so Hecht-Hinz. Schließlich sollten damit verlässliche Öffnungszeiten von Polizeidienststellen, mit zwei Beamten besetzte Streifenwagen und eine gleiche Arbeitsbelastung der Kollegen erreicht werden. Das neue Konzept dürfe nicht zur Folge haben, dass die Kollegen auf größeren Dienststellen mehr belastet werden oder die Einsatzpräsenz auch in den Ballungsräumen leide. „Wer in unserer Region kleine Dienststellen erhalten will, muss hier auch für entsprechenden Personalzuwachs sorgen“, so Hecht-Hinz.

Ähnlich sieht man das in der Polizeidirektion in Ratzeburg. „Wir können gut damit leben, dass kleinere Stationen erhalten bleiben“, sagt Leiter Holger Meincke, „wenn Beamte jetzt wieder mehr Präsenzdienst machen sollen und nicht für den Streifendienst zur Verfügung stehen, brauchen wird aber mehr Personal.“ Das habe man dem Innenministerium vorab in den Gesprächen deutlich gemacht, und das werde auch in Kiel gesehen.

Die Koalition wolle die Präsenz der Polizei in der Fläche wieder ausbauen, kündigt Minister Grote an. Allerdings müssten die heutigen Anwärter zunächst ihre Ausbildung abschließen, bevor die notwendigen Kräfte zur Verfügung stünden.