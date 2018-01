Ahrensburg : Polizeieinsatz: Bewaffneter in der U- Bahn

Die Polizei fahndet nach eine angeblich bewaffneten Mann in der U1.

von Andreas Olbertz

25. Januar 2018, 15:17 Uhr

Gegen 23.45 Uhr am Mittwoch erhielt die Polizei in Ahrensburg einen Hinweis auf eine mutmaßlich bewaffnete Person in der U-Bahn. Es hieß, eine männliche Person (kurze dunkle Haare, dunkelblaue Jacke, trug weißen Beutel, mitteleuropäisches Aussehen) sei an der Haltestelle Straßburger Straße in die U 1 Richtung Großhansdorf eingestiegen. „Diese Person soll eine deutlich sichtbare Handfeuerwaffe in der Jackentasche gehabt haben. Die U- Bahn wurde an der Haltestelle Ahrensburg- West aufgestoppt. Der Bahnsteig und die U- Bahn wurde von der Polizei abgesucht. Zur Sicherheit wurden von der Polizei schusssichere Einsatzschilde mitgeführt“, berichtet Torsten Gronau, Sprecher der Polizeidirektion Ratzeburg. „Die Person konnte nicht angetroffen werden, vermutlich ist sie schon an einer vorherigen Station ausgestiegen. Eingesetzt waren sieben Streifenwagenbesatzungen aus Ahrensburg und Bad Oldesloe sowie aus Hamburg“, so Gronau. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen, wertet vorhandene Videoaufzeichnungen aus und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden unter (04102) 809-0.