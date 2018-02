Schnee und Eis in Stormarn : Polizei warnt vorm Betreten von Eisflächen

Im südlichen Schleswig-Holstein schneit es ziemlich doll. Polizei und Autobahnmeisterei haben alle Hände voll zu tun.

von Peter Wüst/Bernhard Sprengel, dpa

25. Februar 2018, 13:14 Uhr

Bad Oldesloe | Ausdauernder Schneefall und damit verbundene Straßenglätte haben am Sonntag vor allem im südlichen Landesteil für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen und Autobahnen geführt.

Polizei und Feuerwehr warnen vor dem Betreten zugefrorener Seen und Gewässer. Polizisten haben deshalb am Sonntagmittag zahlreiche Spaziergänger und Schlittschuhläufer vom Eis des Manhagener Teiches in Großhansdorf gebeten. Trotz der aktuellen Minusgrade sind viele Eisflächen zu dünn. Der Frost der vergangenen Tage garantiere nicht, dass die Eisdecke auf Seen oder Flüssen tragfähig sei. Besonders Kinder ließen sich vom glitzernden Eis zu unvorsichtigem Verhalten verleiten. Die Polizei bittet, nur freigegebene Eisflächen zu betreten.

Die Autobahnmeisterei in Bad Oldesloe hatte auf die Lage schnell reagiert und bereits in der Nacht um drei Uhr die ersten Räumfahrzeuge auf die Straßen geschickt. Im Laufe des Tages kamen noch weitere Räum- und Streufahrzeuge hinzu. Mit insgesamt zwölf Fahrzeugen war der Winterdienst schließlich unterwegs.

Die Autobahnmeisterei Bad Oldesloe kümmert sich mit ihren 27 Mitarbeitern um insgesamt 56 Kilometer sechsspurige Autobahn 39 Kilometer vierspurige Autobahn, drei Autobahnkreuze, ein Autobahndreieck, drei bewirtschaftete Rastanlagen, neun Rastplätze im Verlauf der Autobahnen A 1, A 20 und A 21 mit 16 Autobahnanschlussstellen und zwei Tunneln.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Der Februar verabschiedet sich an der deutschen Ostseeküste mit Schneefall. Bis Mittwoch könne es zwischen Rügen und Ostholstein Schneeverwehungen geben, sagte Stefan Kreibohm vom Wetterdienst Meteomedia. „Ich gehe davon aus, dass man an den einen oder anderen Ort schwer hinkommt.“ Mit dramatischen Situationen rechnet der Meteorologe allerdings nicht.

Bereits am Sonntag lagen weite Teile Mecklenburg-Vorpommerns, Schleswig-Holsteins und Hamburgs unter einer dünnen Schneedecke. Die Polizei meldete drei witterungsbedingte Unfälle im Landkreis Rostock, bei denen es jedoch bei Blechschäden blieb.„Früher aufstehen“ - so lautet Kreibohms Rat an Autofahrer, die am Montagmorgen zur Arbeit müssen. Das Wetter sei in diesem Monat allerdings nicht außergewöhnlich gewesen. Der Februar werde etwas kälter als im langjährigen Mittel abschließen, prophezeite der Meteorologe.