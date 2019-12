Wesenberg : Polizei sucht Zeugen: Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Eine Anruferin gab sich als Tochter eines 89-Jährigen aus, die wegen Probleme mit der Versicherung Geld benötige.

03. Dezember 2019, 16:19 Uhr

Wesenberg | Am vergangenen Freitag, den 29. November, haben Trickbetrüger einen fünfstelligen Bargeldbetrag in Wesenberg erbeutet, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge gab eine Anruferin sich am Telefon als Tochter eines 87-Jährigen aus. Sie berichtete von einem vermeintlichen Verkehrsunfall und finanzielle Schwierigkeiten mit der Versicherung. Für die Schadensregulierung bräuche sie Bargeld und verwies auf den vermeintlichen Mitarbeiter eines Autohauses, der sich bei dem 87-Jährigen melden würde. Der Mann erklärte dem Geschädigten den Sachverhalt, und dass er eine Frau bei ihm vorbeischicken würde, um das Geld abzuholen.

Der Wesenberger fuhr daraufhin zur Bank und hob einen fünfstelligen Betrag ab, der von der angekündigten Frau abgeholt wurde.

Personenbeschreibung

Die Frau ist zirka 1,60 Meter groß, schlank, schwarzhaarig und etwa 30 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 04531/5010 gegeben werden.

Die Polizei rät, stets skeptisch bei derartigen Anrufen zu sein. Lassen Sie sich nicht überrumpeln und beenden Sie das Gespräch. Rufen Sie unter den Ihnen selbst bekannten Rufnummern den Bekannten/ Enkel/ Verwandten zurück, um sich zu vergewissern. Informieren Sie die Polizei über 110, sollten Sie derartige Anrufe erhalten.

