Glinde : Polizei sucht Zeugen: Nächtlicher Einbruch in Baumarkt

06. Dezember 2019, 14:07 Uhr

Glinde | In der Nacht zu Donnerstag wurde zwischen 23 Uhr und 8 Uhr in Räume eines Baumarktes in der Wilhelm-Bergner-Straße in Glinde (Kreis Stormarn) eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten Unbekannte diverse Elektrogeräte durch rückwärtige Fenster. In den Markt selbst sind die Täter nicht eingebrochen, teilte die Polizei mit.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern machen können. Hinweise können der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0 gemeldet werden.

