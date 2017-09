Kreis Stormarn : Polizei sucht Zeugen nach Vergewaltigung in Großhansdorf

Großhansdorf | Die Polizei sucht rund eine Woche nach einer Vergewaltigung in Großhansdorf (Kreis Stormarn) nach Zeugen, die einen Mann auf einem Verbindungsweg von der Sieker Landstraße zum Kortenkamp oder in unmittelbarer Nähe gesehen haben.

Wie die Polizei mitteilte, war eine Frau am Mittwoch, dem 23. August, kurz nach 8 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Emil-von-Behring-Gymnasium und dem Sportplatz überfallen und vergewaltigt worden. Aus Scham zeigte das Opfer die Tat erst jetzt an.

Aus Gründen des Opferschutzes und aus ermittlungstaktischen Gründen gibt die Polizei keine weiteren Informationen zum Tatablauf und der Frau heraus. Eine konkrete Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Die Polizei fragt: Wer hat am 23. August in der Zeit zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr eine männliche Person in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegen.

von shz.de

erstellt am 01.Sep.2017 | 14:22 Uhr