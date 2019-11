Großhansdorf : Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Die Täter waren in den Straßen Looge und Diektwiete unterweges.

12. November 2019, 09:49 Uhr

Großhansdorf | Am 11. November kam es zwischen 13.30 Uhr und 22 Uhr in der Looge und Diektwiete in Großhansdorf zu zwei Einbrüchen.

Die Häuser wurden jeweils durch ein rückwärtig gelegenes Fenster, bzw. eine Tür betreten. Anschließend durchsuchte(n) der/die Täter das jeweilige Haus. Es entstand hierbei ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro. Angaben über etwaiges Stehlgut sind zurzeit noch nicht möglich.

Es handelt sich in beiden Fällen um Einfamilienhäuser.

Die Polizei bittet um Unterstützung. Wer hat während dieser Zeit in Goßhansdorf in den Straßen Looge oder Diektwiete verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zur Tat machen. Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

