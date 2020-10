Wentorf : Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus

Unbekannte Täter drangen über eine rückwärtige Terrassentür in das Haus in Wentorf ein

26. Oktober 2020, 16:45 Uhr

Wentorf | In der Nacht vom 24.Oktober, 21:30 Uhr, auf den 25. Oktober 03:00 Uhr, kam es in Wentorf bei Hamburg in der Stettiner Straße zu einem Einbruch in ein Reihenhaus.

Unbekannte Täter drangen über eine rückwärtige Terrassentür in das Haus ein und durchwühlten einige Räume im ersten Stock. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte das Stehlgut noch nicht benannt werden. Die Höhe des Sachschadens wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Reinbek geführt.

Zeuge gesucht

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen an die Kriminalpolizei Reinbek unter 040/727707-0.