Einbruch in Siek : Polizei sucht nach Zeugen und Besitzern

Bei einer Wohnungsdurchsuchung eines Tatverdächtigen haben die Beamten mutmaßlich gestohlene Gegenstände beschlagnahmt.

Avatar_shz von shz.de

12. September 2019, 13:15 Uhr

Bargteheide | Nach einem Einbruch in ein Sieker Einfamilienhaus wurden am 10. März zwei Personen festgenommen. Die Ermittlungen in diesem Fall führten zu einem weitere 29-jährigen Tatverdächtigen aus Bargteheide. Auch dessen Wohnung wurde durchsucht.

Dabei wurden erneut Gegenstände sichergestellt, welche möglicherweise aus Diebstahlshandlungen stammen könnten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Einbrüche und den Besitzern der beschlagnahmten Gegenstände.