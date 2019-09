Öffentlichkeitsfahndung : Polizei sucht nach Täteridentitäten

Die Männer, die letztes Jahr in ein Einfamilienhaus eingebrochen sind, setzten mehrfach eine gestohlene Bankkarte ein.

23. September 2019, 15:50 Uhr

Barsbüttel | Am 28. September 2018 kam es in Barsbüttel, Willinghusener Landstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter gelangten durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Entwendet wurden damals Schmuck sowie eine Geldbörse mit Papieren und Bankkarten der Hauseigentümer.

Unmittelbar nach dem Einbruchsdiebstahl wurde eine der entwendeten Bankkarten bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude (Filiale Fleestedt) mehrfach eingesetzt. Bilder, aufgenommen durch den verwendeten Geldautomaten, zeigen zwei unbekannte Tatverdächtige beim widerrechtlichen Abheben.

Die Kriminalpolizei Reinbek ermittelt in diesem Fall und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.