Bargteheide : Polizei stuft Sportplatz des Schulzentums als „gefährlichen Ort“ ein

Vandalismus und lautstarke Partys im Bereich des Schulzentrums: Anwohner beschweren sich.

16. August 2020, 13:12 Uhr

Bargteheide | Der Sportplatz beim Kopernikus-Gymnasium Bargteheide (KGB) beschäftigte jetzt den Bauausschuss. Anwohner haben sich wiederholt über nächtliche und lautstarke Partys auf dem Gelände beschwert. Als Sofortmaßnahme wurde nun einstimmig ein verschließbarer und paniksichererer Zugang beschlossen. Nach Beendigung des Trainings soll der Platz abgeschlossen werden. Das Gelände soll jetzt auch mit Verboten beschildert und komplett umzäunt werden. Verstärkte Kontrollen und auch ein Rückschnitt der Hecken sind geplant. Das sei bereits in der Bearbeitung, erklärte Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht dazu.

Viele Anlieger waren bei der Ausschusssitzung dabei, sie hatten zuvor auch schon an einer Begehung teilgenommen und sich wiederholt über den nächtlichen Lärm und den Vandalismus beschwert. Sie wenden sich insbesondere gegen eine Nutzung der Anlage für Punktspiele. „Es gibt hier keine Parkplätze für die Besucher“, sagte eine Anwohnerin. Bei der Begehung des Platzes seien die Spuren von Vandalismus offensichtlich gewesen. „Ich war entsetzt über das Ausmaß der Schäden“, sagte Martina Fischer von den Grünen. Der Sportplatz sei nach Aussage der Polizei zu einem Treffpunkt von jungen Erwachsenen geworden. Die stuft das Gelände inzwischen als „gefährlichen Ort“ ein.

„Der Bauausschuss ist nicht dafür zuständig, über die Nutzung des Sportplatzes zu beraten “, sagte der Vorsitzende Norbert Muras (WfB). Das obliege dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport. Gleichwohl gab es Mehrheiten für die teils geänderten Beschlussvorschläge.

Bisher war der Sportplatz auch für Freizeitsportler geöffnet. „Es ist noch zu früh für ein tragbares Nutzungskonzept“, sagte Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth. Darüber müsse jetzt mit den Anliegern diskutiert werden. „Wir sind offen für faire Kompromisse“, so Ekke Wehnsen vom TSV Bargteheide. Die Umsetzung werde aber Jahre dauern.

Der TSV hatte beantragt, den Platz werktags zwischen 16.30 und 22 Uhr für den Vereinssport zu nutzen. Dafür wäre eine neue Nutzungsgenehmigung erforderlich, bisher war hier offiziell nur Schulsport zulässig. Das Nutzungsprofil soll jetzt an einem runden Tisch und ergebnisoffen beraten werden, an dem sich die Anwohner und der TSV beteiligen können. Dazu gehört auch die Errichtung einer mindestens zwei Meter hohen Lärmschutzwand auf der Südseite. Geschätzte Kosten dafür sind 100.000 Euro. Wichtig sei aber auch eine Ausgleichsfläche, wo sich Jugendliche treffen könnten, so Mathias Steinbuck (CDU).

Ein Thema im Bauausschuss war auch die Kostenexplosion für den Umbau und die Sanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, die jetzt fast beendet ist. Die Kosten sind von ursprünglich veranschlagten 1,8 auf knapp drei Millionen Euro gestiegen. „Entweder versucht der Architekt uns zu betrügen oder die Verwaltung hat ihre Arbeit nicht gemacht“, kritisierte Gorch Hannis la Baume (FDP). Die Probleme seien nicht absehbar gewesen, so Frank Asmussen von der Stadtverwaltung: „Die Schadstoffbelastung hat weitere Maßnahmen erfordert.“ Auch der Brandschutz habe zusätzliche Mittel erfordert.

„Bei einer Besichtigung hat sich gezeigt, dass die Bühne kein Fundament hatte und Dachteile nur durch die Fenster getragen wurden“, bestätigte Mathias Steinbuck (CDU). Er hatte an einer Baubesprechung für die Schule teilgenommen. „Wir brauchen schlicht mehr Zeit bei einer solchen Sanierung.“ Das seien beim Umbau unvorhersehbare Risiken im Bestand, so die Bürgermeisterin. Zufrieden mit der Sanierung zeigte sich der stellvertretende Schulleiter Hauke Keitel: „Alle für uns wichtigen Belange wurden erfüllt.“