Ammersbek : Polizei gibt nach Taschendiebstahl Tipps gegen Diebe

Beim Einkauf wurde einer Frau ihre Handtasche mit Portemonnaie aus dem Einkaufswagen gestohlen.

Avatar_shz von ots

03. Dezember 2020, 12:19 Uhr

Ammersbek | Am Mittwoch, 2. Dezember, ist es in Ammersbek, in der Ferdinand-Harten-Straße laut Polizei in einem Discounter zu einem Taschendiebstahl gekommen.

„Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr eine im Einkaufswagen liegende Handtasche samt Portemonnaie einer 65-jährigen Frau. Erst beim Bezahlen an der Kasse, wurde der Diebstahl bemerkt“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.

Nach Angaben einer Zeugin wurde wenig später in unmittelbarer Nähe die Geldbörse der Bestohlenen aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen. Diese Zeugin nahm sich der Geldbörse an und gab sie zurück, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen gesucht

Die Beamten in Ammersbek haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (040) 356226470 entgegen.

Tipps der Polizei

Da es sich bei Taschendiebstähle in Supermärkten und Einkaufszentren um ein andauerndes Problem handelt, gibt die Polizei insbesondere älteren Mitmenschen folgenden Tipps:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.