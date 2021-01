Zeugenauruf : Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Trittau

Kriminelle stiegen im Trittauer Steinkamp in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck.

15. Januar 2021, 13:03 Uhr

Trittau | Am Mittwochmittag, 13. Januar, ist es laut Polizeibericht zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr in der Straße Steinkamp in Trittau zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter über die geöffnete Haustür ins Innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchten sie Räumlichkeiten im Obergeschoss nach Wertgegenständen.

Kripo Ahrensburg hoftt auf Hinweise

Die Kriminellen entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Kripo in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum im Steinkamp in Trittau verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04102) 8090 entgegen.