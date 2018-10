Reinbek : Politik-Schmiede: Hier kommen Texte zu Wort

Der Landtagsabgeordnete und Lehrer Martin Habersaat erklärt wie erfolgreich Politik gemacht wird.

17. Oktober 2018, 14:59 Uhr

Das geschriebene Wort steht im Mittelpunkt des dritten Teils der SPD-Politik-Schmiede, die der Landtagsabgeordnete Martin Habersaat in unregelmäßigen Abständen anbietet. „Ob das Formulieren einer Einladung, das Schreiben eines Antrages oder die Erstellung einer Pressemitteilung – in der Politik geht nichts ohne Texte“, so der Abgeordnete. Von seiner Erfahrung werden die Teilnehmer sicher ebenso profitieren wie davon, dass Habersaat bis zu seinem Einzug in den Landtag Deutschlehrer war. Gemeinsam sollen an diesem Abend verschiedene Texte unter die Lupe genommen und eigene geschrieben werden. Los geht es am Mittwoch, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Alten Schule in Wentorf. Eingeladen sind alte und neue SPD-Mitglieder ebenso wie Menschen, die es noch werden wollen. Anmeldungen bei Marion Meyer unter marion-meyer@web.de.