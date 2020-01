Ahrensburg : Poetry Slam, Live Musik und Sportler-Talk

Bunt gemischtes Programm der „Kulturbanausen“ – mit magischen Momenten.

23. Januar 2020, 13:24 Uhr

Die Ahrensfelder Kulturnacht geht am Sonnabend, 25. Januar, um 18 Uhr im Peerstall Cavallino(Querweg 1) in die dritte Runde. Mit einem bunt gemischten Programm fördern die „Kulturbanausen“ das soziale Leben in Ahrensfelde und bieten jungen Künstlern eine Bühne. Initiatoren sind Martin Studt vom gleichnamigen Reitstall, Andreas Goldau, Ex-Fußballcoach des SSC Hagen Ahrensburg, und Heinz Mölk (Ex-Teamkapitän der Volleyballer des Oststeinbeker SV.

Für einen besonderen musikalischen Moment sorgt „Roskønig“. Seine Musik beschreibt er wie folgt: Zwischen der Melancholie einer halbleeren Flasche französischen Weißweins bei einer Kippe und der Euphorie einer fixen Idee während der Fahrt in einer warmen Sommernacht. Genau dort entfaltet der Singer/Songwriter mit seiner Akustikgitarre im Anschlag und zerschlissenen Jeans seinen Sound. Auch Poetry Slam bringen die Kulturbanausen nach Ahrensfelde. Die Moderation übernimmt Lennart Hamann. Beim Sportler-Talk plaudern vom Triathlon-Weltmeister bis zum Profiboxer sieben Sportler aus Ahrensburg aus den Nähkästchen. Mit dabei sind Udo van Stevendaal (2017 Altersklassen-Weltmeister im Triathlon), Svenja Frobel (Teilnehmerin an den Special Olympics Weltsommerspielen in Abu Dhabi), Lisa Studt (Springreiterin), Gabriell Tunici (Profiboxer), Thorsten König (DM-Teilnehmer im Schießen), Finn Mohawk Knebusch (will den Liegestützen-Weltrekord knacken) sowie die Fußballbrüder Kai, Rico und Luca Finn Pohlmann vom SSC Hagen.

Der Eintritt kostet zehn Euro, Kartenvorbestellung per E-Mail an kulturbanausen@web.de

