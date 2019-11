Bad Oldesloe : Plötzlicher Herztod – wie kann man sich davor schützen?

Infoabend des Gesundheitsforum, einer Kooperation zwischen Asklepios Klinik und Stormarner Tageblatt.

Bad Oldesloe | Er kommt schnell und unerwartet: In Deutschland erleiden jährlich mehr als 60.000 Menschen einen plötzlichen Herztod. Häufig ist er die Folge einer noch nicht erkannten Herzkrankheit, die zu lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen führt. Wie kann man sich davor schützen und wer ist gefährdet? Und was ist im Notfall zu tun? Diese und andere Fragen beantworten Dr. Fabian Gocht, Leitender Oberarzt Kardiologie der Asklepios Klinik Nord – Heidberg und der niedergelassene Kardiologe Dr. Kay Peters aus der Oldesloer Gemeinschaftspraxis Lübecker Straße in zwei Expertenvorträgen. Die Vorträge finden statt im Rahmen des nächsten Gesundheitsforums, das in Kooperation zwischen der Asklepios Klinik Bad Oldesloe und dem Stormarner Tageblatt am kommenden Dienstag, 19. November, um 19 Uhr im Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, stattfindet.

„Der plötzliche Herztod wird fast immer durch eine Herzrhythmusstörung, dem sogenannten Kammerflimmern, ausgelöst. Und das führt dann zum Herzstillstand. Als gefährdet gelten Personen mit einer bereits vorliegenden Herzerkrankung, wie insbesondere der koronaren Herzerkrankung“, erklärt Dr. Kay Peters. Daher sei es wichtig, Herzerkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Dabei spielen die sogenannten kardiovaskulären Risikofaktoren – insbesondere Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Nikotinkonsum und Stress – eine Rolle. „Wir machen die Erfahrung, dass viele Betroffene, die Beschwerden haben, nicht zum Arzt gehen. Aber die sogenannten Angina-pectoris-Beschwerden, wie zum Beispiel ein Engegefühl in der Brust beim Treppensteigen oder Kurzatmigkeit weisen darauf hin, dass das Herz nicht mehr genug Sauerstoff erhält. Es besteht Handlungsbedarf und man muss sofort zum Arzt, um ein Fortschreiten der der lebensbedrohlichen Situationen wie Herzinfarkt und Herzschwäche zu verhindern.“

Kommt es zum Herzstillstand, ist schnelle Hilfe notwendig. „Die Überlebenschance der Patienten sinkt mit jeder Minute, die das Herz stillsteht. Daher ist es besonders wichtig als Ersthelfer sofort zu reagieren und mit einer Herzdruckmassage zu beginnen“, erklärt Dr. Fabian Gocht, der in seinem Vortrag darauf eingeht, was genau im Notfall zu tun ist und welche Behandlungsmöglichkeiten im Krankenhaus bestehen. Dabei berichtet der Kardiologe auch über die Implantation von Defibrillatoren, wie sie am Oldesloer Krankenhaus vorgenommen werden und spricht über die neue Kooperation zur verbesserten Behandlung von Herzpatienten, die ab Januar zwischen den kardiologischen Abteilungen der Asklepios Klinik Bad Oldesloe und der Asklepios Klinik Nord – Heidberg besteht.

Im Anschluss an die Vorträge besteht wieder die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.