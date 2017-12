Plötzlich auf das Gaspedal getreten ...

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 14.Dez.2017 | 15:26 Uhr

Ein Mercedesfahrer wollte gegen 10.40 Uhr einen Parkplatz am Beidendorfer Weg verlassen. Plötzlich trat er aufs Gaspedal – vor Schreck, wie wer sagte. Der Mercedes stieß mit dem Gülle-Anhänger eines Treckers zusammen, durchbrach einen Gartenzaun, schob einen parkenden Polo zur Seite, legte einen Mülleimer um und landete an eine r Hauswand. Zwei Rettungswagen, Notarzt, Freiwillige Feuerwehr Krummesse und die Wache 2 der Lübecker Berufsfeuerwehr eilten zur Einsatzstelle. Zum Glück: Obwohl der Unfall in unmittelbarer Nähe einer Schule war und die Straße sehr belebt ist, gab es keine Verletzten.