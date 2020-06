Reinfeld : Platz für die neue Feuerwache

Avatar_shz von Frauke Schlüter

24. Juni 2020, 17:36 Uhr

„Die Fortschritte beim Neubauvorhaben der Feuerwache sind bisher ordentlich. Der Bestand der Altgebäude auf dem Gelände der Ahrensböker Straße 69 hat sich bereits merklich reduziert und die Ansicht des Objekts lässt die Neugier auf das, was in den nächsten Monaten entstehen soll, spürbar wachsen“, so Malte Siemers von der Reinfelder Feuerwehr bei der Begehung der Baustelle an der Ahrensböker Straße. Vom ehemaligen Rettungszentrum – ein markanter Bau aus den 1970er Jahren – ist kaum noch etwas übrig. Seit Wochen sind Spezialfirmen mit dem Abriss und mit der Entsorgung der diversen Materialien beschäftigt. Ein Ende ist in Sicht.

Vom Gebäude, in dem einst die Feuerwache, die Polizei und die DLRG gemeinsam untergebracht waren, sind nur noch die Wände und Zwischendecken zu sehen. Bagger und Radlader sind unermüdlich bei der Arbeit – auch am Sonnabend – um so schnell wie möglich fertig zu werden. Mit einer hochmodernen Siebanlage werden die bereits abgerissenen Gebäudeteile zerkleinert und gesiebt, bevor sie in weißen Säcken zum Abtransport bereitgestellt werden. Ein Teil davon wird jedoch auch für die zukünftige Baustraße und den Unterbau der neuen Feuerwache verwendet. „So fließt ein kleiner Teil der Seele der alten in die neue Wache mit ein“, freut sich Gemeindewehrführer Gerd-Heinrich Riemann über den Fortschritt. Bereits im September ist die Grundsteinlegung geplant.

Projektleiter Lars Grönke schaut positiv in die Zukunft: „Wenn alles planmäßig läuft, beginnen wir Anfang August schon mit der Verlegung der notwendigen Leitungen.“ Ausführende Firma ist die Bauunternehmung Aug. Prien aus Hamburg. Der Rohbau soll anschließend im September beginnen. Mit der Fertigstellung des gesamten 8,7-Millionen-Euro-Projektes wird im September 2021 gerechnet. Bis dahin ist die Feuerwehr im Interims-Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Baustoffhandels am Bahnhof untergebracht.

In den nächsten eineinhalb Jahren soll ein moderner, funktionaler Stahlbeton-Massivmauerwerk-Bau mit hellem Verblendstein entstehen. Auf insgesamt 2000 Quadratmetern beherbergt der Neubau im Erdgeschoss die Halle für neun Einsatzfahrzeuge. Geplant ist außerdem ein Stellplatz als Ausbaureserve und ein Waschraum für die Fahrzeuge. Ebenfalls im Erdgeschoss sind die nach Geschlechtern getrennten Umkleideräume

für 20 Damen und 90 Herren sowie 40 Mitglieder der Jugendwehr. Nach einem Einsatz passieren die Kameraden in naher Zukunft einen hochmodernen Dekontaminationsbereich. Daran schließen sich moderne Duschen, Werkstattbereich und Büro an. Im Obergeschoss sind Aufenthaltsräume, ein Schulungsraum, Funkraum, Probenraum für den Musikzug sowie eine Küche vorgesehen. 45 Parkplätze sind im hinteren Teil des Grundstücks geplant.

Seit 2009 wartet die Reinfelder Wehr auf eine Lösung“, sagt Riemann. Die Kameraden seien froh, dass der Bau so gut vorankomme. Die Feuerwehr-Unfallkasse saß Stadt und Wehr jahrelang im Nacken und stellte diverse Mängel fest, die durch den Neubau nun endlich behoben werden. Trotz des nicht genehmigten Haushalts erhielt die Stadt vom Kreis eine Sondergenehmigung zur Realisierung des Großprojektes.