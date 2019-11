Zarpen : Plattenspeeler im Dschungelcamp

Die Zarpener Laienschauspieler nehmen mit einer plattdeutsche Version das Dschungelcamp auf die Schippe.

Frauke Schlüter

14. November 2019, 12:37 Uhr

Dschungel-Camp war gestern! Davon sind die Zarpener Plattenspeeler mit ihrer aktuellen Inszenierung „Dat Wald-Camp vun Lütt-Wegenau“ aus der Feder von Helmut Schmidt überzeugt.

Ihr 23. Stück soll der neue Quotenkracher werden. Wie gewohnt rechnen die leidenschaftlichen Schauspieler mit einem ausverkauften Haus. Wer braucht schon den australischen Dschungel, wenn er genauso viel Spaß und Abenteuer mit den Plattenspeelern und ihren mitreißenden Abenteuern in der „lütten Turnhall“ in Zarpen erleben kann? Dort feiern die Plattenspeeler am Donnerstag, 21. November, Premiere ihres hochaktuellen, wahnsinnig komischen und spritzigen Stücks, das an die Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier aus!“ erinnert. Aber das nur teilweise, weil die erfahrenen Laienschauspieler natürlich ihre ganz persönliche Note mit einbringen.

Bei den Proben herrscht ausgelassene Stimmung. Wie gewohnt trifft sich das Ensemble in der alten Scheune von Brigitte und Heinz Albers. Es wird gelacht und gescherzt, Naschereien und ein paar Flaschen Bier stehen auf dem Campingtisch. „Der Text ist diesmal gar nicht so einfach zu lernen. Jeder sagt oft nur einen Satz dazwischen, und da verpasst man schon mal den Einsatz“, erklärt Conny Wolgast. Überhaupt gebe es keinen Hauptdarsteller, alle sechs Kandidaten des Camps seien da gleichberechtigt.

Neu dabei sind die Schüler Luca Rohr (11) und Louis Tebelmann (14), die als Statisten Requisiten hereintragen oder die Kandidaten mit verbundenen Augen auf die Bühne führen. „Luca ist der erste Schüler, den wir aus dem plattdeutschen Unterricht in der Zarpener Schule gewinnen konnten“, freut sich Heinz Albers über den unverhofften Nachwuchs. Die Plattenspeeler haben sich den Erhalt der niederdeutschen Sprache verschrieben und unterstützen natürlich gern auch den Unterricht in der Schule. Mit den Einnahmen werden außerdem die Jugendwehr, der Kindertag und weitere soziale Projekte unterstützt.

Bei den turbulenten Szenen mit viel Musik und Geräuschen hat das Technik-team um Tim Raab alle Hände voll zu tun. Die Plattenspeeler investieren jdes Jahr in immer bessere Technik. Wie im „echten“ Dschungelcamp“ gibt es auf der Bühne eine fiktive Abstimmung und eine Siegerprämie von einer Million Euro zu gewinnen. Und so versuchen die stets lästernden Moderatoren Heidi Krause-Winkelmann (Ronja Rath) und Norman Kühnapfel (Gregor Rath) die unterschiedlichen Charaktere in den Griff zu bekommen.

Da geht es um den exzentrischen Bürgermeister Alexander Heitfeld (Heinz Albers), der durch Täuschung versucht, die Zuschauer zu beeinflussen, Pastor Christoph Budde (Hannes Wolgast), der seine Bibel mit ins Camp gebracht hat und nebenbei auf Schäfchenfang geht, und die prüde Grundschullehrerin Annemarie Krüger (Brigitte Albers). Das Team der skurrilen Kandidaten machen der zerstreute Arzt Dr. Stefan Dreyer (Heiner Tebelmann, neu im Ensemble), der sich mehr für die versteckten Kameras interessiert, die Prostituierte Claudia Keller (Conny Wolgast), die sich mit dem Bürgermeister anlegt, sowie die Obdachlose Erna Tellkamp (Marita Genendsch) komplett. Was sonst noch so alles passiert und wer am Ende die begehrte Prämie erhält, lassen die Plattenspeeler offen – schließlich soll es für das Publikum ja spannend bleiben. Freuen darf man sich wieder auf spritzige Dialoge, gezielte Provokation der Lachmuskeln und viel Lokalkolorit. Die strenge Lehrerin Annemarie Krüger hat eine Namensvetterin in Zarpen. „Viele aus dem Publikum werden sich sicher noch an die Zarpener Lehrerin erinnern“, meint Brigitte Albers mit einem Augenzwinkern.

Das plattdeutsche Stück „Dat Wald-Camp vun Lütt-Wegenau“ der Zarpener Plattenspeeler feiert am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr in der kleinen Zarpener Turnhalle Premiere. Es folgen weitere Vorstellungen am Freitag, 22. November, und Sonnabend, 23. November, jeweils um 19.30 Uhr sowie eine Zusatzvorstellung am Sonntag, 24. November, um 14 Uhr.

Karten zum Preis von 7,50 Euro sind bei den Gärtnereien Köhn und Meyer erhältlich.

Weitere Informationen unter www.plattenspeeler.zarpen.de.