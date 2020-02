Jrsbek/Timmerhorn : Plattdüütschen Nomiddag

Heimatbund Stormarn laadt toon kommodigen Nomiddag mit veel Platt un gode Lüüd un Kaffee un Koken in.

Avatar_shz von shz.de

13. Februar 2020, 10:48 Uhr

Wichtige Bescheed för all Frünn vun de plattdüütsche Spraak, eendoont wat se nu Plattsnacker or blot Platthörer sünd. Se mütt sik den Termin afslut free holen, denn: De Heimatbund Stormarn laadt se all in an’n Sünnavend, 15. Februar, to en kommodigen Nomiddag mit veel Platt un gode Lüüd un Kaffee un Koken in dat Bürgerhaus Timmerhorn, Heideweg. Mitwarken doot Cord Denker, Ilse Drews, Hanna Lucht un Volker Holm. De Moderatschoon maakt Helmuth Peets – un natüürlich gifft dat ok de Stormarn-Hymne to hören. „Bloots de, de kümmt, de kriggt wat to hören,“ seggt Helmuth Peets. „Kosten deit dat nix, man över en lütte Rüschel-Spenn för dat Plattdüütsche freit wi uns!“

>De Nomiddag geit um 15 Uhr los, inloten wern de Lüüd aver schon haf en Stüün vorher