Reinfeld : Plattdeutsche Lyrik: Klaus-Groth-Abend in der Kirche

Im Rahmen der „Plattdeutschen Tage für Stormarn“ findet am Freitag ein Konzert in der Matthias-Claudius-Kirche statt.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

15. Oktober 2019, 12:49 Uhr

Reinfeld | Am 24. April jährte sich der 200. Geburtstag von Klaus Groth. Der Dichter hat die plattdeutsche Lyrik auf vorher wie nachher nicht mehr erreichte Höhe geführt.

Seine Dichtkunst in der „Sammlung Quickborn“ steht hoch erhobenen Hauptes zwischen der romantischen Lyrik des 19. Jahrhunderts eines Eichendorff, Heine, Storm, Fontane und Mörike. Im Rahmen der „Plattdeutschen Tage für Stormarn“ findet in Reinfeld am Freitag, 18. Oktober, in der Matthias-Claudius-Kirche dazu ein literarisches Konzert statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Im Konzert wird intensiv auf die Zeit Klaus Groths eingegangen und sein Verhältnis zu berühmten Zeitgenossen wie Brahms, Reuter, Storm, Fontane und Mommsen beleuchtet. Seit 2004 beschäftigt sich der Hamburger Musiker Christoph Scheffler intensiv mit eigenen Vertonungen grothscher Gedichte. Die Gitarren-Mandolinenbegleitung erhält dabei neben dem Gesang die Funktion einer eigenständigen Stimme.

Er wird an diesem Abend von seiner Tochter Lara Scheffler (Sopran) gesanglich begleitet. Sie hat im Sommer 2018 ihren Abschluss an der Opernschule Stuttgart Master-Gesang gemacht und interpretiert die einer Frau zugedachten Grothlieder.

Karten können per Mail an kulturangelegenheiten@stadt-reinfeld.de reserviert werden.