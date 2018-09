Bargteheide : „Platt is en Vergnögen“

14 niederdeutsche Veranstaltungen im Kreis Stormarn: Start ist am 15. Oktober.

17. September 2018, 16:10 Uhr

Auch die „Plattdeutschen Tage“ werden in diesem Jahr volljährig, sie werden jetzt zum 18. Mal veranstaltet. Im Bargteheider Museum stellten die Akteure vom Heimatbund Stormarn jetzt das Programm mit 14 Veranstaltungen vor, das am 15. Oktober beginnt. „Viele wollten dabei mitmachen, wir hatten Mühe alles unterzubringen“, sagt Vorsitzender Helmuth Peets. Und er wies erneut darauf hin, dass Niederdeutsch als eine eigene Sprache anerkannt ist. Selbst ein Professor habe es als Dialekt bezeichnet, Peets hat das dann richtig gestellt.

Im Bargteheider Stadthaus macht Annie Heger den Auftakt mit einem musikalisch-literarischen Abend. „Watt’n Skandaal“ heißt das Programm der Kabarettistin und Literaturpreisträgerin. „Platt is en Vergnögen“ hat Peter Paulsen sein Liederprogramm betitelt, das er am 16. Oktober in der Begegnungsstätte Neuschönningstedt vorstellt. Vun Vadder un mi – en Buer vertellt“ heißt es am folgenden Abend im Kub Bad Oldesloe. Landwirt Matthias Stührwohldt erzählt dann vom Leben auf dem Lande.

Geschichten aus dem Hamburger Hafen erzählt der „Tallymann“ Heinz Tiekötter am 18. Oktober im Todendorfer Mehrzweckhaus. Laat di nich piesacken“ ist das Motto von Bärbel Wolfmeier. Sie tritt mit Gitarrenbegleitung am 19. Oktober in der Matthias-Claudius-Kirche in Reinfeld auf. Die „Glinner Möhlensnackers“ folgen am nächsten Abend in Glinde. Einen Gottesdienst op Platt hält Pastor i.R. Cord Denker am 21. Oktober in der Kirche zu Zarpen.

Neu dabei ist die Gemeinde Siek. Im dortigen „Kotten“ wird am gleichen Tag das Singspiel „Vun den Fischer un syne Frau“ aufgeführt. „Vun er un em un anner Lüüd“ handelt ein Abend am 22. Oktober im Elmenhorster Gemeindezentrum. Das Bargteheider Museum lädt am 23. Oktober zu plattdeutschen Führungen ein. Dafür sorgen Mitglieder des Niederdeutsch-Kreises, der sich im Museum etabliert hat. „Hett jo noch mol goot gahn“, hat Jan Graf seinen Liederabend genannt, den er am 24. Oktober im Ahrensburger Peter-Rantzau-Haus vorstellt. Leben und Werk des Malers Max Beckmann stellt Kunsthistoriker Dr. Hans Thomas Carstensen am 25. Oktober im Bargteheider Stadthaus vor. Am gleichen Abend gibt es in Barsbüttel auch einen Vortrag zur Sprachgeschichte Norddeutschlands. Den Abschluss macht ein Abend mit Gerd Spiekermann mit seinem Jubiläumsprogramm in der Trittauer Wassermühle. „40 Johr op Tour“ – so lautet das Motto.

Niederdeutsch ist zwar eigenständige Sprache, aber in vielen Variationen. „Es gibt eine Fülle verschiedener Dialekte“, sagt Peets, „selbst in unserem Kreis gibt es Unterschiede.“ Peter Berndt nennt es sogar „vun Dörp to Dörp“. Platt wird in acht Bundesländern noch gesprochen, die sich im Bundesrat „Nedderdüütsch“ zusammengeschlossen haben. Sogar Vertreter aus den Niederlanden wirken dort mit.

Der Heimatbund weist Erfolge bei der Bewahrung der Sprache auf. „Wir sind aber schon froh, wenn der Prozentsatz von plattdeutsch Sprechenden nicht kleiner wird“, sagt Peets realistisch. Der Rückgang in der Vergangenheit sei auch durch die vielen Migranten aus Ostdeutschland begründet, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Schleswig-Holstein kamen und teilweise zur Bevölkerungsmehrheit wurden. „Plattdeutsch wurde früher auch dummgeredet und als Bauernsprache angesehen“, sagt Peter Berndt.

Besonders hat sich Pastor Cord Denker für den Erhalt eingesetzt. „Ich habe in 40 Jahren über 1000 Liedertexte geschrieben, 220 davon sind jetzt als Buch erschienen“, sagt er. Cord Denker hat auch eine Stormarnhymne verfasst und jetzt auch seine Version für eine vierstrophige Nationalhymne.

>Die Veranstaltungen beginnen in der Regel um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet zwischen 5 und 12 Euro. Hier kann das Programm heruntergeladen werden: www.heimatbund-stormarn.de/vk-hbs-aktuell.html.