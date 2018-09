Benefizkonzert „Rock am Schloss“ in Blumendorf: „Auch wenn wir die Besucherzahlen der vergangenen Jahre nicht ganz erreicht haben war es ein super Erfolg. Gut 700 Besucher erlebten erneut ein Konzert mit toller Stimmung“, so Lions-Präsident Dirk Möller und Rolf Rüdiger Reichardt vom Lions-Organisationsteam sagt:“ Die Mitglieder des Lions Club Stormarn haben mit ihren Familien und die ehrenamtlichen Helfer wieder einen klasse Einsatz gebracht. Auch dieses Jahr werden wir einen guten Erlös erwirtschaften, der auf 26 Antragsteller zu verteilen ist. Unsere Jury wird in Kürze die Entscheidungen treffen.“ Die positive Resonanz habe bestätigt, dass Rock am Schloss als größte Benefizveranstaltung im Kreis in der besonderen Atmosphäre des Blumendorfer Gutshofes eine feste Größe im Stormarner Kulturleben geworden ist. Jetzt werde wie in jedem Jahr das Ergebnis ausgewertet, so Reichardt, und dann die Planung für Rock am Schloss 2019 aufgenommen.