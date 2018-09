Bad Oldesloe : Plan B: Buntes Dinner im Hölk

Weiß macht inzwischen ja fast jeder, an den Hölk-Hochäusern soll deshalb kunterbunt geschlemmt werden.

von shz.de

18. September 2018, 12:04 Uhr

Im Rahmen der Interkulturellen Woche veranstaltet die Projektgruppe Plan B am Donnerstag, 20. September, von 15 bis 18 Uhr ein „Color Dinner“ vor den Hochhäusern im Hölk, Poggenseer Weg. Plan B wird unterstützt vom Quartiersentwicklungsprojekt Q8, der tohus gGmbH und der Stadt Bad Oldesloe. Der Platz bei der Tischtennisplatte soll zur Picknick-Meile werden. Die Idee entstand in Anlehnung an das „White Dinner“. „Wir wollen bewusst Vielfalt deutlich machen und laden deshalb zum bunten Dinner“, erklärt Quartiersmanagerin Maria Herrmann. Tische und Bänke stehen bereit. Wie beim richtigen Picknick werden alle gebeten, Essen und Getränke mitzubringen. „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Nationalitäten vertreten sind und wie in den vergangenen Jahren wieder ein buntes, fröhliches Treiben entsteht“, so Fabian Josten von tohus. Helfer zur Vorbereitung des Platzes sind ab 13 Uhr willkommen. Ganz besonders freut es die Initiatoren, dass sich diesmal auch Vertreter der Adler AG, dem neuen Eigentümer der Hochhäuser, angekündigt haben. „Das ist eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen“ freuen sich Herrmann und Josten. Wer Rückfragen hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse planb@online.det oder unter 0170 903 11 93 melden.