Plätzchenverkauf erbringt 1150 Euro

Verein „Efa – Essen für alle“ dankt für die Spende aus den Einnahmen der Aktion „Plätzchen gegen Hunger“

von Stephan Poost

30. Dezember 2019, 13:41 Uhr

Bad Oldesloe | Die Einnahmen der Aktion „Plätzchen gegen Hunger“ wurden dem Verein „Efa – Essen für alle“ gespendet. Una Winter, Anton Szabo, Aaron Beyersdorf und Lennard Hamelberg vom Oldesloer Kinder- und Jugendbeirat besuchten die Essensausgabe am Kirchberg 7 und überreichten den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 1150 Euro aus dem Plätzchenverkauf.

Die Jugendlichen, die den Betrag übergaben, waren gerührt, als ihnen unzählige Male von den Mitarbeiterinnen sowie Gästen des Mittagstisches gedankt, applaudiert und gratuliert wurde. „Es ist schön zu sehen, dass es noch Jugendliche gibt, die sich sozial engagieren“, betonte einer der Gäste.

Die Veranstalter vom Kinder- und Jugendbeirat, die die Idee zu diesem Projekt hatten, zogen eine sehr positive Bilanz aus dem Verkauf und freuen sich schon darauf, diese Aktion im nächsten Jahr wieder zu veranstalten. Die Schüler hatten an jedem Freitag im Dezember vor Weihnachten verschiedene Plätzchensorten in der Oldesloer Fußgängerzone zum Kauf angeboten, die sie jeweils den Mittwoch zuvor in der Juze frisch backten. An den ersten zwei Freitagen gab es beim Verkauf zudem Livemusik.