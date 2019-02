Witzhave : Pkw-Aufbrüche

Polizei sucht Zeugen.

15. Februar 2019, 15:11 Uhr

Witzhave | Von Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, 5.30 Uhr, kam es in Witzhave zu Pkw-Aufbrüchen (nur Mercedes). Betroffen waren „Auf dem Heidlande“, Corbekstraße, Birkenallee und Rausdorfer Weg. In allen Fällen drangen der/die Täter durch Einschlagen einer Seitenscheibe ins Fahrzeuginnere ein und klauten die Airbags. Hinweise an die Polizei unter der Nummer (04102) 809-0.