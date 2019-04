Pjede beklagt strittigen Platzverweis

von Sascha Sievers

28. April 2019, 12:05 Uhr

Tangstedt | Die Szene, die beim 1:1 (0:0) des WSV Tangstedt gegen Grün-Weiß Todenbüttel alle irritierte, ereignete sich in der 89. Minute. Tangstedts Roberto Bonin stand bei einem GW-Freistoß neun Meter vom Ball entfernt, wurde angeschossen – und kassierte von Schiedsrichter Alexander Scheffel die Gelb-Rote Karte. „Selbst Todenbüttels Kapitän hat dem Schiedsrichter gesagt, dass das lächerlich ist“, erklärte WSV-Coach Kai-Uwe Pjede, der angab, vom Unparteiischen nach dem Spiel noch beleidigt worden zu sein. Angesichts dessen trat das Spiel, bei dem Tangstedts Niel Lüthje und Lucas Hallmann nur Aluminium trafen, in den Hintergrund. So stand am Ende ein 1:1. „Insgesamt in Ordnung“, bewertete Pjede.

WSV Tangstedt: Jeschke – Samimi, Weber, Lüthje, Hallmann, Konstantin, Niemeyer, Umar (23. Bonin), Booker, Aslani, Börner.



GW Todenbüttel: Pohlmann, Breiholz, Struve, Marten Reimers, Karstens, Luedeke (75. Sievers) , Paulsen, Jorge Illing, O. Hansen, B. Hansen (69. Maik Reimers), Jonas Illing.

SR: Scheffel (Tellingstedt). – Z: 50. – Tore: 0:1 Struve (57.), 1:1 Bonin (79.). – Gelb-Rote Karte: Bonin (89., Unsportlichkeit).