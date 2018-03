Klein Wesenberg : Pilgern auf vertrauten Wegen

Der Abschnitt des Jakobsweges zwischen den Hansestädten Lübeck und Hamburg ist eine beliebte Wegstrecke.

Pilgern, diese uralte Tradition, wollen immer mehr Menschen neu kennen lernen. Der Abschnitt des Jakobsweges zwischen den Hansestädten Lübeck und Hamburg ist dafür eine beliebte Wegstrecke geworden.

Die Einsicht des deutschen Dichters Johann Gottfried Seume, es würde alles besser gehen, wenn man mehr ginge, gilt es, auf einer Pilgerwanderung von Lübeck nach Klein Wesenberg neu zu erleben.

Die Teilnehmer treffen sich am Sonnabend, 7. April, um 10 Uhr in Lübeck an der Jakobikirche am Koberg und gehen auf dem alten Wanderweg, der heute auch als Pilgerweg ausgewiesen ist, gemütlich nach Klein Wesenberg. Unterwegs gibt es dabei viel zu entdecken. Dort besteht die Möglichkeit in einem der Gästezimmern zu übernachten und am Sonntag 8. April, den Weg weiter bis nach Bad Oldesloe mitzugehen. Es ist möglich, nur eine Wegstrecke zu wandern. Man kann auch nur eine Wegstrecke gehen. Die An- und Abfahrt muss selbst organisiert werden.

Die Möglichkeiten dazu können im Kirchenbüro unter (04533) 14 16, travekirche@gmail.com erfragt werden.

Diese kleinere Wanderung ist eine gute Vorbereitung für eine geplante längere Pilgerwanderungen im Sommer und geeignet, seine eigenen Grenzen zu erkunden, sich selbst und die Ausrüstung schon einmal auszuprobieren. Es entstehen nur Kosten für die Anreise, Übernachtung und Verpflegung.

Weitere Termine für den Wegabschnitt von Lübeck nach Klein Wesenberg sind am Sonnabend, 2. Juni, und Sonnabend, 27. Oktober, geplant. Die Wanderung von Klein Wesenberg nach Bad Oldesloe am 15. September ist bereits ausgebucht.

>Weitere Informationen und Anmeldung bei Pastor Erhard Graf, zertifizierter Pilgerführer, unter travepastor@gmail.com oder auf der Internetseite kirche-kleinwesenberg.de.