BAd Oldesloe : Picknick-Festival Premiere auf Gut Altfresenburg

„KuB auf dem Feld“ präsentiert vom 11. bis 13. September Konzerte und Artisten unter freiem Himmel.

27. August 2020, 17:05 Uhr

Auf einer Picknickdecke mit vier Freunden sitzen, Getränke sowie Snacks zu sich nehmen und Konzerte oder Artisten unter freiem Himmel erleben. Was monatelang in Coronazeit undenkbar schien, ermöglicht das Kulturbüro der Stadt Bad Oldesloe vom 11. bis 13. September auf Gut Alfresenburg. In Kooperation mit dem Klngstdt e.V. un d der Musikhochschule Lübeck findet an diesen drei Tagen die Premiere von „KuB auf dem Feld“ statt.

Inken Kautter, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt, ist spürbar stolz und erleichtert, den Kreisstädtern trotz strenger Hygiene- und Sichereitsauflagen eine größere Veranstaltung präsentieren zu können. „Wir bedanken uns beim Verein Kulturgut Altfresenburg, der dieses Open-Air erst möglich macht und wir versuchen so auch ein wenig Ersatz für die zahlreichen ausgefallenen Veranstaltungen in Bad Oldesloe zu bieten“, sagt sie.

In Zusammenarbeit mit der lokalen Musikergemeinschaft Klngstdt sind passende Bands ausgesucht und gebucht worden. „Am Freitag, 11. September, treten Peter´s Beine, Jeden Tag Silvester und Die Happy auf“, erklärt Anna Plog, Veranstaltungsmanagerin der Stadt. Die musikalische Genres reichen zum Auftakt der drei Tage von Indie-Rock über Pop bis Alternative. Am Sonnabend, 12. September, erwartet die Besucher dann am Vormittag zunächst die „Vagabund Klezmer Band“ der Musikhochschule Lübeck, während am Abend zunächst das Oldesloer Akustik–Covertrio „irgendwiehörbar“ und anschließend das Pop-Folk-Duo „Mrs. Greenbird“ die Bühne betreten werden. Am Sonntag, 13. September, soll mit „Pflasterart XS“ ab 15 Uhr ein Ersatz für das abgesagte „Pflasterart-Festival 2020“ geschaffen. Es treten die Straßenkünstler „Klirr deluxe“, „Herr Kasimir“ und „Silea“ auf.

„Auf die Klezmerband freue ich mich schon. Und ´irgendwiehörbar´ kenne ich von diversen Veranstaltungen in der Stadt. Eine sehr gute Wahl“, schwelgt Bürgermeister Jörg Lembke in Vorfreude. Er danke den ehrenamtlichen sowie hauptamtlichen Organisatoren und sehe es als positives Signal, dass es gelungen sei, ein Event mit jeweils bis zu 350 möglichen Zuschauern auf die Beine zu stellen und gleichzeitig die Corona-Schutzregeln einhalten zu können.

„Das Hygienekonzept ist umfangreich. Personalisierte Tickets gibt es daher nur im Kub in der Stadtinfo im Vorverkauf oder dort auch an der Abendkasse. Am Gelände selbst eröffnen wir keine Kasse, damit keine Schlangen entstehen. Die Einlasszeiten sind gestaffelt“, führt Kautter aus. Parkplätze sind nur in sehr geringer Zahl vorhanden. Sie müssen im Vorwege beim Kartenkauf gebucht werden. Die Kulturabteilungsleiterin bittet daher darum, dass die Zuschauer mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Shuttle (ab Kub für zwei Euro pro Person) anreisen.

Auf dem Gelände stehen 70 „Picknickinseln“ für jeweils bis zu fünf Gäste bereit. Zwischen den Inseln bleiben natürlich 1,50 Abstand. Wein und Bier sowie Snacks und alkoholfreie Getränke dürfen mitgebracht werden. Glas, Porzellan und hochprozentiger Alkohol sind verboten.

Für den Freitag (19 Uhr) kosten die Tickets im Vorverkauf 37,50 Euro, für den Sonnabend vormittags (11 Uhr) 16,50 Euro, abends (18 Uhr) 22,50 Euro und für „Pflasterart XS“ (15 Uhr) am Sonntag 12,50 Euro.